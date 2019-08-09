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«Ростелеком» в Новосибирске в 2019 году модернизировал сети для 480 абонентов

До конца года компания планирует выйти на суммарный показатель в 8 200 портов по итогам четырех лет реализации проекта «Миграция с меди на оптику».
  • 09/08/2019, 10:32
«Ростелеком» в Новосибирске в 2019 году модернизировал сети для 480 абонентов

Новосибирский филиал «Ростелекома» с начала 2019 года заменил медный кабель на оптические линии связи и обеспечил доступ к высокоскоростному интернету для 480 корпоративных клиентов. Среди абонентов компании — административные здания, библиотеки и социальные объекты.

— После переключения с меди на оптику у корпоративных абонентов появляется возможность увеличить скорость интернета сразу до 1 Гбит/с. Благодаря этому бизнес-клиенты могут подключиться к цифровым услугам, которые автоматизируют рабочие процессы и значительно сокращают издержки на ИТ-инфраструктуру. Кроме того, оптические технологии позволяют передавать большие объемы информации, что сейчас актуально для многих компаний и государственных организаций, — говорит Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

В планах Новосибирского филиала — до конца 2019 года построить и переключить на оптику дополнительно 540 адресов, перевести на новые линии связи еще 600 клиентов и выйти на суммарный показатель в 8 200 портов по итогам четырех лет реализации проекта миграции. При этом сам процесс переключения абонентов с меди на оптику проходит по отработанной схеме: бесплатно, максимально быстро и в удобное для клиентов время.

Проект «Миграция с меди на оптику» реализуется в Новосибирской области с 2016 года, напоминает пресс-служба компании. За это время по программе модернизации сетей связи «Ростелеком» построил 3 822 объекта, переключил с меди 4 235 абонентов и подключил 3 361 новых клиентов. Современными технологиями в том числе пользуются 595 школ региона, сети банкоматов крупных банков (в том числе Сбербанка и ВТБ), Следственное управление Следственного комитета РФ по Новосибирской области, служба судебных приставов, региональный центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

Обновление инфраструктуры позволяет новым и старым клиентам «Ростелекома» присоединяться к облачным сервисам, помогающим наладить работу отдельного офиса или целой организации. Это касается таких услуг для частных и корпоративных клиентов как «Wi-Fi для бизнеса», «Интерактивное ТВ», «Виртуальный офис», «Видеонаблюдение», «Виртуальная АТС» и других.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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