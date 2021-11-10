Новосибирск вошел в топ-10 регионов по числу премиум-автомобилей

За коронакризисный 2020 год количество зарегистрированных в Новосибирской области дорогостоящих автомобилей, в отношении которых действуют повышающие налоговые коэффициенты, выросло на 85,8% (с 1082 до 2010 шт.), сообщает FinExpertiza.

В России роскошных авто стало больше на 22,4% — 97,6 тыс. шт. (87 тыс. премиальных и 10,5 тыс. люкс-сегмента). При этом, автомобили стоимостью 3-5 млн, для которых введен повышающий коэффициент 1,1, не учитывались, поскольку в эту часть списка, по мере роста цен, стали попадать в том числе автомобили массового сегмента, которые на авторынке не принято относить к категории премиальных.

Доля дорогостоящих машин в общем автопарке легковых автомобилей страны, который в минувшем году насчитывал порядка 43,25 млн, составляет 0,23%. И она растет.

Наибольшее число дорогих машин: Москва (30,76 тыс. шт.), Санкт-Петербург (10,71 тыс.), Московская область (8,47), Краснодарский край (4,64), Татарстан (2,59), Свердловская (2,33), Ростовская (2,3), Новосибирская (2,01), Самарская (1,6), Челябинская (1,46 тыс.) области; наименьшее: Сахалинская область (121), Севастополь (112), Ингушетия (96), Алтай (58), Магаданская область (51), Калмыкия (33), Тыва (23), Ненецкий АО (18), Еврейская АО (14), Чукотский АО (8); в ПФО — Марий Эл (140).

Рост премиально-люксового сегмента в 2020 году был зафиксирован во всех регионах страны, за исключением трех: Крыма — там число дорогих авто снизилось на 18% — до 346 штук, Ингушетии (-5%, до 96-ти) и Тывы, где их количество осталось без изменений. Наилучшую динамику (сугубо благодаря низкой базе) показали: Чукотский (+700%), Ненецкий (157,1) АО, Новосибирская область (85,8), Еврейская АО (75), Амурская область (68,6), Ямало-Hенецкий АО (60,6), Северная Осетия (46,8), Приморский край (46,3), Севастополь (45,5), Хакасия (44,8); в Приволжье — Пермский край (37,9%).

В 2020 году совокупный начисленный налог на элитные автомобили составил 5,83 млрд: 4,36 млрд для премиума и 1,47 млрд для сверхдорогого люкса. По сравнению с 2019-ым он увеличился на 13,8%.