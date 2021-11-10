8 правил безопасных онлайн-покупок

11 ноября – Всемирный день шопинга, когда большинство крупных международных интернет-магазинов проводят распродажи. Акции привлекают и сибиряков, которые с каждым годом все чаще покупают в онлайн магазинах. В связи с чем Сибирское ГУ Банка России рекомендует помнить и соблюдать простые правила безопасности при оплате товаров и услуг через Интернет.

Для проведения операции через Интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если при заказе товара или услуги через Интернет продавец запросил ПИН-код, рекомендуется немедленно завершить сделку и уйти с сайта – это мошенники. Кроме того, нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте: пароли доступа в Интернет-банк, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций и др. Для оплаты покупок через Интернет следует завести отдельную карту и пополнять ее на необходимую сумму. Это позволит избежать несанкционированного списания с основной банковской карты (например, зарплатной). Стоит установить суточный лимит на сумму операций по платежной карте. Это позволит предотвратить потерю всех денег сразу. Покупки стоит делать со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы избежать неправомерного доступа к вашим персональным данным. При этом не следует сохранять никакие пароли, логины и другую идентифицирующую информацию. После завершения всех операций необходимо убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились. Для этого можно вновь загрузить в браузере web-страницу продавца, на которой были совершены покупки. Для защиты от проникновения вредоносного кода необходимо установить антивирусную программу и поддерживать ее в актуальном состоянии. Сделать это нужно на всех гаджетах, которые используются для поведения платежей через Интернет (компьютере, мобильном телефоне, планшете и т.п.). Не рекомендуется использовать карту для покупок через web-сайты, которые не используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинать с https:/, они также отмечены замочком. Покупки следует делать только на проверенных и надежных сайтах, использующих технологию безопасного проведения операций. Кроме того, не рекомендуется проходить по рекламным ссылкам, в том числе, пришедшим по электронной почте или в SMS, так как они могут вести на сайты-двойники или запускать вирусные программы. Операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с использованием одноразовых паролей, которые можно получить, например, с помощью SMS-сообщений.

Если следовать этим правилам, то можно обезопасить свои платежи в Интернете от мошенников.