8 правил безопасных онлайн-покупок

11 ноября – Всемирный день шопинга, когда большинство крупных международных интернет-магазинов проводят распродажи. Акции привлекают и сибиряков, которые с каждым годом все чаще покупают в онлайн магазинах. В связи с чем Сибирское ГУ Банка России рекомендует помнить и соблюдать простые правила безопасности при оплате товаров и услуг через Интернет.
- Для проведения операции через Интернет используется трехзначный код (CVV или CVC-код), который находится на обратной стороне карты. Если при заказе товара или услуги через Интернет продавец запросил ПИН-код, рекомендуется немедленно завершить сделку и уйти с сайта – это мошенники. Кроме того, нельзя сообщать персональные данные или информацию о карте: пароли доступа в Интернет-банк, срок действия банковской карты, кредитные лимиты, историю операций и др.
- Для оплаты покупок через Интернет следует завести отдельную карту и пополнять ее на необходимую сумму. Это позволит избежать несанкционированного списания с основной банковской карты (например, зарплатной).
- Стоит установить суточный лимит на сумму операций по платежной карте. Это позволит предотвратить потерю всех денег сразу.
- Покупки стоит делать со своего компьютера или мобильного телефона, чтобы избежать неправомерного доступа к вашим персональным данным. При этом не следует сохранять никакие пароли, логины и другую идентифицирующую информацию. После завершения всех операций необходимо убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились. Для этого можно вновь загрузить в браузере web-страницу продавца, на которой были совершены покупки.
- Для защиты от проникновения вредоносного кода необходимо установить антивирусную программу и поддерживать ее в актуальном состоянии. Сделать это нужно на всех гаджетах, которые используются для поведения платежей через Интернет (компьютере, мобильном телефоне, планшете и т.п.).
- Не рекомендуется использовать карту для покупок через web-сайты, которые не используют специальные средства защиты информации о платежной карте. У безопасных сайтов адрес должен начинать с https:/, они также отмечены замочком.
- Покупки следует делать только на проверенных и надежных сайтах, использующих технологию безопасного проведения операций. Кроме того, не рекомендуется проходить по рекламным ссылкам, в том числе, пришедшим по электронной почте или в SMS, так как они могут вести на сайты-двойники или запускать вирусные программы.
- Операции в сети Интернет в защищенном режиме рекомендуется проводить с использованием одноразовых паролей, которые можно получить, например, с помощью SMS-сообщений.
Если следовать этим правилам, то можно обезопасить свои платежи в Интернете от мошенников.
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