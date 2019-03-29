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Новосибирск впервые вошел в топ-20 городов, которые интересовали иностранцев зимой

Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в MAPS.ME.
  • 29/03/2019, 18:00
Новосибирск впервые вошел в топ-20 городов, которые интересовали иностранцев зимой

Картографический сервис MAPS.ME составил традиционный рейтинг российских регионов, которыми активнее всего интересовались иностранные туристы этой зимой. Рейтинг составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты российских регионов в MAPS.ME в период с 1 декабря 2018 года по 28 февраля 2019 года.

Первые две строчки занимают Москва (в рамках исследования объединена с Московской областью) и Санкт-Петербург (с Ленинградской областью). Замыкает топ-3 Краснодарский край, поднявшийся по сравнению с осенью на одну строчку. А вот Иркутская область, удерживавшая место в тройке летом и осенью, в зимнем рейтинге занимает лишь 12-е место.

Чуть более популярна, чем осенью, зимой оказалась Республика Адыгея – она переместилась с пятой на четвертую строчку. А замкнула топ-5 Ростовская область. В десятку также вошли Свердловская область, Республика Татарстан, Челябинская и Смоленская области и Республика Башкортостан.

Новичками рейтинга стали Новосибирская область и Ханты-Мансийский автономный округ, занявшие 15-е и 18-е места соответственно. Также зимой иностранные туристы проявляли интерес к Калининградской, Воронежской, Нижегородской, Тверской, Владимирской и Самарской областям и Красноярскому краю.

Фото: pixabay.com, автор- andrysek

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