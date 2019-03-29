В регионе идет «подчищающая» иммунизация от кори

Как сообщила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Лада Самойлова, перебоев с поставками коревой вакцины на территории области нет.

— На прошлой неделе в регион поступило около 20 тысяч доз. Деньги на приобретение вакцины были выделены за счет областного бюджета на «подчищающую» иммунизацию, которая будет активно проводиться с апреля до октября. Сейчас перебоев с вакциной как для взрослых, так и для детей нет, — заявила Самойлова во время круглого стола в ТАСС, посвященного антипрививочному движению.

По ее словам, 99,9% случаев заболеваемости корью на территории Новосибирской области как в этом, так и в прошлом годах — следствие отказа части населения от прививок.

— В целом, если мы посмотрим на итоговые отчеты, увидим, что охваты иммунизацией достаточно хорошие — не менее 95%, как регламентирует законодательство. Но этот остаток в 5% — непривитые люди, мы потом с ними сталкиваемся, — говорит Самойлова.

Вирусологический центр «Вектор» будет производить вакцину против кори

— Есть специальное подразделение, которое разработало вакцину на основе российского штамма. Ее производят небольшими порциями. Но эта вакцина поступает в распоряжение Роспротребнадзора, а он дальше по заявкам территорий направляет ее туда, где она наиболее важна, — говорит ученый. — Мы можем разрабатывать любую вакцину, но если ее не будут применять, мы останемся на том же уровне. Надо добиться, в первую очередь, эффективности применения вакцины. Сейчас заканчиваем «войну» с полиомиелитом, он остается только в 3-4 странах, где идут военные действия, а следующая — корь и некоторые другие заболевания. Искоренить их можно только одним путем — вакцинацией.

Напомним, что производство коревой вакцины в Кольцово стартовало в 2015 году. До этого она производилась только в НПО «Микроген» (Москва). Как сообщали представители «Вектора», препарат был разработан предприятием ещё в 90-е годы и создается на базе одного из штаммов кори. Объемы производства вакцины на момент публикации материала корреспонденту InfoPro54 уточнить не удалось.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области