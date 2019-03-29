Предприниматели без офисов могут о себе рассказать

Предприниматели Новосибирска, у которых нет офиса или магазина, теперь тоже могут добавить свой бизнес в Яндекс.Справочник. Это позволит им бесплатно рассказать о своих товарах и услугах аудитории Яндекса, сообщили в пресс-службе компании.

— Некоторые предприниматели и компании не нуждаются в офисе или точке продаж. Например, интернет-магазины часто представлены только в сети, а фотографы или репетиторы сами приезжают к клиенту. Теперь они тоже могут зарегистрироваться в Яндекс.Справочнике, заполнив карточку. В ней можно указать телефон, район обслуживания, список товаров и услуг, а также разместить фотографии. Карточка будет показываться в поиске тем людям, которые ищут соответствующие услуги, — отметили в пресс-службе.

Чтобы клиент мог сразу связаться с владельцем бизнеса, в карточку теперь можно добавить чат. Это не потребует никаких специальных знаний. Люди смогут отправлять сообщения прямо из карточки, а представители бизнеса — из своего личного кабинета в Справочнике. Как и раньше, предприниматели смогут также отвечать через Справочник на отзывы клиентов.

Пользователи Яндекса регулярно ищут в сети товары и услуги. В прошлом году новосибирцев больше всего интересовали интернет-магазины одежды: о них задали свыше 640 тысяч запросов. На втором и третьем месте — сервисы по доставке еды (больше 470 тысяч запросов) и интернет-магазины мебели (218 тысяч запросов).

Фото: pixabay.com, автор- Robert-Owen-Wahl