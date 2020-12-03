Новосибирск все глубже погружается в долги

По информации контрольно-счетной палаты Новосибирска, в ближайшие 3 года предполагается рост муниципального долга на 9,9% (+2,3 млрд) к уровню текущего года, а расходов на его обеспечение — на 9,4%, с 1,6 млрд в 2020-м до 1,8 млрд в 2021-2023 годах. Пиковое значение муниципального долга в расчетном периоде (в 2023 году) составит 25,6 млрд рублей. Такие данные привел аудитор городской КСП Сергей Ерохин в рамках заседания постоянной комиссии горсовета по бюджету и налоговой политике.

— Несмотря на увеличение расходов на обслуживание муниципального долга, их доля в общих расходах (за исключением объема расходов, который исчисляется за счет субвенций) не превышает нормативного значения в 15%, — сообщает аудитор. — Долговая политика направлена на обеспечение сохранения объема долговых обязательств на экономически безопасном уровне, стабильность обслуживания и погашение налоговых обязательств. Анализировали бюджеты в других муниципалитетах. Динамика налоговых и неналоговых доходов отрицательная. Соответственно, долг рос.

Не менее оптимистично настроена и мэрия Новосибирска.

— В 2019 году дефицит бюджета и привлечение на внутренний долг было 1,8 млрд, в этом — 1,2 млрд, — говорит начальник департамента финансов и налоговой политики мэрии Новосибирска Александр Веселков. — Наша стратегия — снижать. Это пятилетняя стратегия снижения внутреннего долга.

Тем не менее депутаты горсовета отметили, что расходы по обслуживанию муниципального долга в настоящее время составляют значительную часть бюджетных расходов. При этом депутат Наталья Пинус напомнила и о резком скачке этих расходов за последние несколько лет.

— Наш муниципальный долг составляет 87% от доходов, — говорит депутат. — Я изучала аналитику бюджетов и увидела, что Новосибирск по показателю долга на порядок выше всех остальных городов. Конечно, грустно это наблюдать при том, что мы знаем, что за последние пять лет у нас долг поднялся с 54 до 87%. Мы дальше, вообще, как думаем жить? Есть у нас какое-то понимание?

В мэрии факт скачка признают, объясняя рост долговых расходов событиями 5-летней давности, связанными с переначислением НДФЛ в пользу региона.

— Вы знаете причину «прыжка» за один год с 55 до 74% — это пресловутые 10% НДФЛ, — оппонирует Веселков депутату. — Все расходы 2015-2016 годов были рассчитаны из другого уровня доходов, в них входили эти 10%. Мы не могли, начиная с 2015 года, делать даже такой дефицит, как сейчас планируем. Какой-то период был нужен, чтобы «закрыть» те расходы, которые были. Более того. У нас есть уверенность, определенная надежда, что в этом году мы сделаем дефицит меньше. То есть фактически он будет меньше, чем планируемый — 1,2 млрд.

На комиссии также прозвучало, что при росте долга и расходов на его обслуживание продолжает снижаться доля собственных средств, в том числе направляемых на реализацию на территории города масштабных проектов. Депутат Степан Сафонкин отметил, что отсутствует синхронизация предусматривающих такие объекты генплана и плана экономического развития с бюджетными возможностями Новосибирска.

— Доля собственных средств в бюджете Новосибирска все ниже, — говорит Сафонкин. — Считаю, что нужно видеть картину немного шире. План социально-экономического развития города не отражает обеспеченность средствами на развитие, а генплан предусматривает рост числа школ, культурных учреждений и так далее. Те цифры, которые я сейчас вижу, ведут явно не туда, куда бы хотелось прийти. В советские годы план-пятилетка был обычной практикой. Люди, если видели, что идут не туда, меняли подходы, какие-то инструменты. Даже с региональным правительством выстраивать диалог будет гораздо эффективнее. Нужен документ, который бы накладывал наши финансовые показатели на планы развития города.

По мнению его коллеги по депкорпусу и избирательному объединению «Лига эффективности» Игоря Украинцева, ситуация складывается настолько, мягко говоря, непростая, что приходится наращивать долг просто на банальное «поддержание штанов», не говоря уже о каких-то глобальных проектах.

— Если раньше Новосибирск брал в долг на какие-то глобальные проекты, на развитие, то сейчас мы берем в долг на то, чтобы выполнить какие-то свои социальные обязательства, — рассуждает Украинцев. — Когда семья берет ипотеку для расширения своей жилплощади, это нормально. А когда семья берет в долг на продукты питания, это уже совершенно отвратительная история.

Рассмотрение бюджета Новосибирска на 2021 и плановый период 2022-2023 годов в первом чтении запланировано на 3 сессии горсовета 4 декабря.

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