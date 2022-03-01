Новосибирск хочет стать лидером в производстве научного кино

Через «Агентство инвестиционного развития» Новосибирская область ведет переговоры с киностудией им. Горького и «Фондом кино» по созданию в регионе медиапарка. Одной из наиболее значимых специализаций парка может стать изготовление в рамках заказов, в том числе и государственных, научно-популярной кинематографии. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор агентства Александр Зырянов.

— Хотим, чтобы проект был масштабным и объемным, пока это небольшие площади, — говорит Зырянов. — Там есть оборудование, и мы ведем переговоры с правительством Новосибирской области и федеральными инвесторами о том, как это все должно выглядеть. Им важно, чтобы они не просто поставили здесь какую-то технику, а нам важно не просто принимать от них заказы и участвовать в цепочке произведенной продукции. Мы считаем, что в идеале медиапарк должен представлять из себя что-то типа Центра коллективного пользования Биотехнопарка, где и государственные, и коммерческие структуры могли бы пользоваться этим оборудованием и производить свой контент, свою продукцию.

Сроки реализации проекта, как и объем инвестиций, глава АИР пока назвать не может.

— Пока мы просто смотрим по площадям, — рассказывает директор агентства. — Потом собираем заявки от федеральных партнеров. Нам нужно выйти на диалог, что должно здесь быть, чтобы здесь не для галочки был филиал, а действительно производилась продукция и размещались заказы, в том числе и госзаказы. Мы предварительно ведем переговоры с «Фондом кино», чтобы Новосибирск мог стать лидером в России по производству научно-популярного кино. Пока они очень хорошо к этому относятся.

Напомним, что в прошлом году киностудия «Союзмультфильм» и «Агентство инвестиционного развития» Новосибирской области подписали меморандум о создании на территории региона проекта анимационного кластера, объединяющего не только профильные компании, но и представителей смежных индустрий, а также позволит организовать практикоориентированное обучение профессиональным навыкам.