Ремесленникам помогут выйти на новые рынки

В рамках программы продвижения креативных индустрий в Новосибирской области созданы инфраструктурная площадка, экспертно-художественный совет и идут согласования соответствующих документов в региональном правительстве. Конечная цель данной работы — содействие индивидуальным предпринимателям, самозанятым, а также людям, обладающим навыками творчества и необходимыми технологиями, в сотрудничестве с крупными торговыми и промышленными предприятиями. Об этом сообщили руководители профильных подразделений регионального правительства в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе».

— Когда механизм этого направления будет запущен, мы сможем активно рекомендовать потенциальных самозанятых к участию в региональных выставках, ярмарках, — говорит замминистра промышленности, торговли и предпринимательства области Максим Останин. — Появляется возможность регистрации в реестре Минпромторга РФ их изделий, признанных изделиями художественного достоинства, что дает предпринимателям право на господдержку. Для юрлиц, которые будут включены в такой реестр, один из хороших бонусов — освобождение от системы налогообложения, что может позитивно отразиться на их непосредственной деятельности.

Пока, как отмечает замминистра, предприниматели-ремесленники заявляют о себе и своей продукции исключительно в рамках ярмарок. В то время как среди них уже есть ряд проектов, которые могли бы представлять интерес не только для потенциальных инвесторов, но и для культуры региона.

— Около 60% участников ярмарок — это люди, которые занимаются творческим направлением, которые могли бы масштабировать свою деятельность совместно с промышленными предприятиями, — говорит Останин. — Мы можем посмотреть дом «Ремесленная слобода» в Колывани, художественно-керамическую мастерскую «Царица» в Мошковском районе, гончарную мастерскую в Венгерове. У нас запланированы несколько программ в части поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в сфере легкой промышленности и креативных индустрий. Кроме того, у нас создана образовательная программа для самозанятых в сфере моды и креативной индустрии.

При этом речь не идет исключительно о народных промыслах.

— У нас есть одно предприятие в Бердске, ездят в Чаны, — приводит пример замглавы Минпромторга. — Они производят шапки, шляпки и сейчас находятся в коллаборации с молодыми дизайнерами. До этого занимались другим производством, но познакомились с ребятами, в итоге получился третий современный продукт. Или взять того же Олега Якушева, занимающегося кожгалантереей. У него большое предприятие. Он приходит в учебные заведения, проводит встречи. Потом принимает курсовые и дипломные работы, по итогам которых лучшие линейки продукции внедряет у себя.

Что касается будущего взаимодействия ремесленников с потенциальными инвесторами, то одной из площадок для него может стать Центр креативных индустрий.

— Творческий человек сможет в этом центре узнать, что сделать, чтобы его хобби стало профессиональной деятельностью, средством зарабатывать, — рассказывает замминистра культуры области Григорий Милогулов. — Кроме того, должна быть информация о том, где и какую поддержку он может получить. В перспективе при поддержке Министерства цифрового развития мы планируем создавать информационную базу, чтобы знать, кто есть кто в сфере креативных индустрий, начиная с больших компаний и заканчивая маленькими ремесленниками. Второе — это поисковый инструмент для продюсеров, менеджеров, которые захотят заниматься продвижением таких направлений.

Еще одно направление поддержки связано с предоставлением инфраструктуры. В качестве соответствующих ресурсов в областном правительстве видят, попросту говоря, многочисленные промплощадки, не эксплуатируемые в настоящий момент в тех объемах, под которые они создавались.

— У нас есть промышленные или околопромышленные объекты, сегодня исключенные из экономической деятельности и не очень украшающие город, продукцию в том объеме, в каком они выпускали раньше, они уже не выпускают, — говорит Милогулов. — Есть примеры их трансформации, например лофт-парк «Подземка». Это была заброшенная и недостроенная инфраструктурная часть станции метро. Теперь это целый комплекс экономической деятельности. Там есть кафе, звуковые лаборатории, школа ди-джеев, концертная деятельность. Мы хотим предоставить такие пространства людям, занимающимся творчеством и желающим создать свой бизнес.

Наконец, еще одно направление поддержки со стороны областных структур предпринимателям-«ремесленникам» носит образовательный характер.