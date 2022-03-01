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Это упражнение поможет справиться со стрессом и тревогой

  • 01/03/2022, 18:19
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Это упражнение поможет справиться со стрессом и тревогой
В условиях стрессогенных факторов, таких как эпидемия, политический или военный кризис, негативное влияние можно ослабить, уверяет специалист.

Наталья Бехтерева, врач-психотерапевт в Клинике Института мозга человека РАН, член координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации, внучка знаменитого исследователя мозга академика Натальи Петровны Бехтеревой, рассказала «Известиям», как можно снизить стресс и тревогу.

Специалист уверена, что в условиях стрессогенных факторов, таких как эпидемия, политический или военный кризис, негативное влияние можно ослабить, старательно делая обыденные дела, выполняя физические упражнения, меньше смотря телевизор и больше времени уделяя общению с близкими людьми.

По мнению Бехтеревой, «не надо делать вид, что нам не страшно. Это еще хуже, потому что тогда страх и злость, как его следствие, потеря контроля начинают управлять нами, приводя к разрушительным последствиям».

А вот попытаться принять и осознать свои эмоции, общаться с близкими и просить поддержку, заниматься рутинными делами — это может помочь.

Для восстановления контроля над эмоциями, когда тревога и беспокойство пытаются взять верх над сознанием, Бехтерева посоветовала выполнять упражнение, которое поможет вернуться в реальность благодаря привлечению и фокусировке на всех органах чувств — зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.

— Осмотритесь и отметьте пять предметов, которые видите перед собой прямо сейчас. Прислушайтесь к окружающим вас звукам, выделите и зафиксируйте четыре звука, которые вы сейчас слышите. Зафиксируйтесь на трех физических ощущениях — кольце на пальце, свитере на теле, шершавости поверхности стола. Почувствуйте два запаха, которые вас окружают. Ощутите и зафиксируйте один вкус, и это может быть вкус кофе или чая, конфеты или вкус языка, — объяснила врач.

Фото: pixabay.com — AbsolutVision

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : тревога стресс рекомендации эксперта здоровье врач


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