Это упражнение поможет справиться со стрессом и тревогой

Наталья Бехтерева, врач-психотерапевт в Клинике Института мозга человека РАН, член координационного совета Российской психотерапевтической ассоциации, внучка знаменитого исследователя мозга академика Натальи Петровны Бехтеревой, рассказала «Известиям», как можно снизить стресс и тревогу.

Специалист уверена, что в условиях стрессогенных факторов, таких как эпидемия, политический или военный кризис, негативное влияние можно ослабить, старательно делая обыденные дела, выполняя физические упражнения, меньше смотря телевизор и больше времени уделяя общению с близкими людьми.

По мнению Бехтеревой, «не надо делать вид, что нам не страшно. Это еще хуже, потому что тогда страх и злость, как его следствие, потеря контроля начинают управлять нами, приводя к разрушительным последствиям».

А вот попытаться принять и осознать свои эмоции, общаться с близкими и просить поддержку, заниматься рутинными делами — это может помочь.

Для восстановления контроля над эмоциями, когда тревога и беспокойство пытаются взять верх над сознанием, Бехтерева посоветовала выполнять упражнение, которое поможет вернуться в реальность благодаря привлечению и фокусировке на всех органах чувств — зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса.