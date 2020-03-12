Новосибирск занял 77 строчку рейтинга Greenpeace по доступности раздельного сбора

Greenpeace России выпустил третью версию рейтинга доступности раздельного сбора в крупных городах. Новосибирск занял в нем 77 строчку.

Отмечается, что доступность раздельного сбора в Новосибирске, по данным властей, упала в 4 раза с 58% до 15%, так как увеличилось общее количество контейнерных площадок. Однако, по словам активистов движения «Зелёная белка», количество баков для раздельного сбора тоже увеличилось и продолжает расти.

— Администрация Новосибирска не смогла предоставить нам актуальные данные, а власти Новосибирской области предложили взять цифры из терсхемы 2016 года. К сожалению, активисты лучше осведомлены о ситуации с раздельным сбором в городе, чем чиновники, — говорит эксперт проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России Антонина Евтешина,

Впервые лидерами рейтинга стали сразу 26 городов, где 100% контейнерных площадок оборудованы баками для сбора вторсырья. Среди них в основном города Подмосковья, а также Альметьевск, Нижнекамск, Таганрог, Тверь и Шахты.

Эксперты отмечают, что в некоторых городах рост доступности раздельного сбора составил 100% (Балашиха, Таганрог), а в других наоборот снизился: в Кирове с 37% до нуля, в Мурманске — с 30% до нуля, во Владивостоке — с 17% до 6%. Чаще всего в крупных городах встречаются контейнеры для сбора пластика (97 городов), при этом в 24 работает двухконтейнерная система сбора — один бак для общего мусора, другой для всего вторсырья.

Для исследования эксперты Greenpeace в России взяли 171 город с населением от 100 тыс. человек. В администрации этих городов направили письма с просьбой предоставить информацию об общем количестве придомовых контейнерных площадок и отдельно — количестве мест, оборудованных баками для раздельного сбора. Соотношение числа жителей и стационарных мест для сбора вторсырья и стало основой рейтинга. В итоговый рейтинг не вошли 6 городов, администрации которых не ответили о ситуации с раздельным сбором.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru