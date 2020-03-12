За два месяца аэропорт Толмачёво обслужил почти миллион пассажиров

С начала 2020 года аэропорт Толмачёво обслужил 993 214 пассажиров (+14%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 682 842 (+14%), на международных — 310 372 (+14%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что в феврале пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил 468 058 человек, увеличившись на 14% по сравнению с показателем 2019 года. На внутрироссийских рейсах обслужено 328 439 пассажиров (+16,8%), на международных — 139 619 (+9%).

Самыми динамичными направлениями февраля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+188,1%), Челябинск (+114,1%), Симферополь (+103,3%), Абакан (+89,3%), Самара (+81,3%). На международных — Утапао (+88,3%), Мюнхен (+56,6%), Дубай (+52,7%), Нур-Султан (+49,2%), Усть-Каменогорск (+37,7%).

При этом самыми популярными направлениями по итогам февраля 2020 года среди пассажиров стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Хабаровск, Камрань, Пхукет, Бангкок, Утапао, Дубай, Ош, Бишкек, Нур-Султан, Душанбе, Алматы.

Что касается трансферных пассажиров аэропорта, то за два месяца их количество увеличилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 24,5%.

За январь и февраль аэропорт обслужил 5 031 самолёто-вылет (+14,9% к аналогичному периоду прошлого года), в феврале — 2 426 самолёто-вылетов (+17%).

В январе-феврале 2020 года грузопоток составил 4 632 тонны (+5,9%), в том числе в феврале — 2 517 тонн груза и почты (+6%).

Фото: Gensa Gensa