В Новосибирске планируют ускорить завершение проблемных объектов

Мартовской сессии совета депутатов Новосибирска предстоит рассмотреть изменения в положении о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии, касающиеся незавершённых объектов долевого строительства. Если в течение трех лет, после того как объект был признан проблемным, застройщик не сдаст его, то у собственника земельного участка, на территории которого он расположен, в данном случае мэрии Новосибирска, появится первоочередное право реализовать его на торгах.

— К примеру, новый собственник объекта обратился к нам за заключением договора аренды участка и получения разрешения на строительство, — сообщил на заседании постоянной комиссии по муниципальной собственности начальник ДЗиО мэрии Новосибирска Георгий Жигульский. — Полномочий для заключения таких договоров у нас сегодня нет. Просим их закрепить в положении о нашем департаменте.

Данные изменения также касаются земельных участков, не используемых по целевому назначению или используемых с нарушением законодательства.

Проект решения вынесен на рассмотрение сессии в двух чтениях.

Напомним, что на территории Новосибирска для инвесторов, достраивающих проблемные объекты долевого строительства, предполагается ряд послаблений. В частности, речь идёт о том, что инвестор, предложивший лучшую цену за право освоения участка, впоследствии выплачивает арендную плату ниже его кадастровой стоимости.

Всего, по информации городской контрольно-счётной палаты на территории муниципалитета по состоянию на начало 2020 года числятся 56 проблемных домов — объектов долевого строительства. Общая стоимость их завершения составляет около 17 млрд. руб. По данным минстроя Новосибирской области, на территории региона числятся 66 объектов незавершенного долевого строительства. Новосибирская область рассчитывает получить федеральное софинансирование на достройку 18 проблемных объектов. Областные средства на эти цели в региональном бюджете уже заложены.

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