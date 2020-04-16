«Новосибирскавтодор» переместит пять заводов к дорожным объектам

Готовясь к сезону 2020 года, компания ОАО «Новосибирскавтодор» перемещает пять асфальто- и бетоносмесительных установок в новые локации для сокращения времени доставки асфальтобетона и цементобетона к месту работ, сообщили в пресс-службе компании.

В Кемеровскую область для выполнения работ по ремонту и капитальному ремонту на 5 участках федеральной трассе Р-255 «Сибирь» перевезен завод ОАО «Новосибирскавтодор» из Красноярского края.

В связи с введением новых методов подборов и методов испытаний асфальтобетонных смесей в Купинское ДРСУ перемещёна асфальтосмесительная установки «УСА-50».

Для повышения производительности работ из Болотнинского в Мошковский район перевезена мобильная асфальтосмесительная установка «ERMONT RB 160».

Для запуска работ на объекте «Реконструкция аэропортового комплекса «Толмачево» в г.Обь. перемещён цементобетонный завод «ELKON QM 135» с участка автодороги К-17р (п. Верх-Тула). Его место в п. Верх-Тула заняла грунтосмесительная установка «ДС-50Б».

Кроме того, ОАО «Новосибирскавтодор» провёл модернизацию асфальто-смесительной установки в Ордынском ДРСУ: усовершенствована система взвешивания материалов. Теперь при приготовлении смесей пропорции будут соблюдаться точнее, что повысит качество выпускаемой продукции.

Отмечается, что переброска заводов — технически сложная работа, требующая слаженной работы команды специалистов. Компетенции работников ОАО «Новосибирскавтодор, а также богатый опыт реализации масштабных проектов позволит завершить запланированные работы к 1 мая.

Фото пресс-службы компании