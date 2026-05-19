«Новосибирскавтодор» оштрафуют на 321 миллион рублей по нескольким контрактам

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области начало процедуру взыскания штрафов с АО «Новосибирскавтодор». Общая сумма начисленных санкций составляет 321 миллион рублей. Основанием для столь крупных претензий стало невыполнение подрядчиком обязательств по привлечению к исполнению контрактов соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства в объемах, установленных договорами.

Речь идет о контрактах на содержание сети автомобильных дорог региона. Удержания стартовали 15 апреля 2026 года. Часть суммы — 141 миллион рублей — уже списана из оплаты за выполненные работы. Оставшиеся средства заказчик планирует удержать до 15 июня текущего года.

По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в 2025 году выручка АО «Новосибирскавтодор» составила 17,97 миллиарда рублей — это на 32,1% ниже показателя 2024 года, когда компания получила 26,46 миллиарда. При этом чистая прибыль выросла до 433,5 миллиона рублей, тогда как годом ранее был зафиксирован убыток в 867,5 миллиона.

