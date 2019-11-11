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«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

Новая трасса свяжет Мошковский и Тогучинский районы Новосибирской области, а также соединит автомобильные дороги К-19р и Р-255 «Сибирь».
  • 11/11/2019, 11:17
«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

Специалисты ОАО «Новосибирскавтодор» начали работы по строительству автомобильной дороги «Обход с. Сарапулка с мостом через реку Иня в Мошковском и Тогучинском районах Новосибирской области». Сейчас на участке возводят строительный городок, на его территории подготовлена площадка под хранение материалов. В ближайшее время начнется завоз грунта для устройства земляного полотна, сообщили в пресс-службе компании.

— Строители начнут работу одновременно на двух пусковых комплексах объекта: этап I ПК0+00-ПК39+90 и этап III ПК53+85-ПК101+18,01. На первых стадиях производства предстоят работы по снятию почвенно-растительного слоя, устройству технологических проездов вдоль основного хода, монтажу железобетонных водопропускных труб на свайном основании, переустройству коммуникаций (связь, ЛЭП, водопровод), насыпи земляного полотна, — уточнили в пресс-службе.

Планируется, что в 2020 году специалисты компании выполнят устройство основных конструктивных слоев дорожной одежды (насыпи земляного полотна, подстилающего слоя из песка, слоев основания из щебеночно-песчаной смеси), а также смонтируют металлические водопропускные трубы на съездах. В следующем году запланированы также работы по возведению фундаментов и опор путепровода и моста через реку Иня.

— На этапе проектно-изыскательных работ на границе расположения будущей дороги специалисты Института археологии и этнографии СО РАН выявили объект культурного наследия, памятник археологии «Стоянка Сарапулка». Сейчас на площадке в районе мостового перехода через реку Иня проводятся археологические раскопки, — рассказали в «Новосибирскавтодоре».

Напомним, заказчик строительства — Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области. Новая трасса в обход с. Сарапулка свяжет Мошковский и Тогучинский районы, а также соединит автомобильные дороги К-19р (Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга) и Р-255 «Сибирь». В рамках проекта предусмотрено строительство мостового перехода через реку Иня (длиной 149 м) и путепровода через железнодорожные пути (длиной 73,2 м).

Фото предоставлено пресс-службой компании

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