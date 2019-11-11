Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

ПСБ и «Мир» предлагают клиентам онлайн-игру «Карта Мира»

  • 11/11/2019, 10:58
Держатели карт «Мир» банка ПСБ могут выигрывать ценные призы в онлайн-игре «Карта Мира», которую запустила платежная система.

«Карта Мира» начинается с мини-игры, в которой могут участвовать все посетители сайта www.game.privetmir.ru. После ее прохождения для держателей карт «Мир» открываются следующие уровни — несколько локаций партнеров и Суперигра.

На протяжении всей игры участники будут получать виртуальные монеты за прохождение заданий и онлайн-квестов в игре, а также за покупки по карте «Мир» — по одной монете за каждую покупку свыше 50 рублей. Держателей карт «Мир» ждут ценные призы от известных брендов: Юлмарт, ivi.ru, kari, OneTwoTrip, Sunlight. А в Суперигре участники получат возможность выиграть билеты на матч сборной России по футболу, денежные вознаграждения и другие призы.

— Наша стратегическая задача как платежной системы — сделать карту «Мир» частью повседневной жизни людей. Для этого мы не только регулярно разрабатываем новые выгодные предложения и преимущества по «Миру», но и экспериментируем с форматами коммуникации с пользователями. Игровой формат давно уже доказывает свою успешность в разных сферах, и мы решили предложить держателям карт «Мир» не только получать выгоду, но и увлекательно провести время, — отметил коммерческий директор платежной системы «Мир» Максим Лазырин.

— Мы рады предоставить нашим клиентам возможность воспользоваться всеми преимуществами карт ПСБ платежной системы «Мир», — отметил директор департамента клиентских взаимоотношений ПАО «Промсвязьбанк» Даниил Ткач. — Игра «Карта Мира» дополнит программу лояльности для карт ПСБ, по которой можно получать до 10% кэшбэка или до 5% на остаток средств на счете.

С подробностями про новый проект и списком участвующих банков можно ознакомиться по ссылке.

Фото предоставлено пресс-службой банка

Популярное с сайта

Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

11/11/2019, 10:04
Сибирские ритейлеры одобрили скорую отмену закона о рынках — закона, не позволяющего сделать рынки и ярмарки эффективной альтернативой сетевой рознице.

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

10/11/2019, 09:03
Принять участие в задержании правонарушителя готовы 55% россиян.

Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

09/11/2019, 09:00
Такой механизм будет заложен в проект бюджета на 2020-2022 годы ко второму чтению в Госдуме.

Актуальный разговор

Ключевые изменения в налоговом законодательстве, которые могут коснутся бизнеса в 2020 году, комментирует партнер юридического агентства «Курсив» Мария Ильяшенко.

«Не думаю, что режим самозанятых будут активно использовать для оптимизации налогообложения»

Все материалы
Новости

Правительство области должно за ноябрь-декабрь освоить 44 млрд руб

11/11/2019, 16:02

АИР Новосибирской области открыло представительство в Москве

11/11/2019, 14:17

В Новосибирской области в октябре на 2,3% увеличилось потребление электроэнергии

11/11/2019, 11:42

В двух районах области прошли выборы глав

11/11/2019, 11:38

«Новосибирскавтодор» приступил к строительству автодороги в обход села Сарапулка

11/11/2019, 11:17

Рынкам и ярмаркам упростят условия развития

11/11/2019, 10:04

Россияне готовы оказывать содействие сотрудникам полиции

10/11/2019, 09:03

Регионам за успехи в инвестициях спишут долги по кредитам

09/11/2019, 09:00

Региональное руководство ЕР потеряло двух сенаторов и одного министра

08/11/2019, 22:09

Очередной конкурс по строительству перинатального центра на территории ОКБ объявлен в Новосибирске

08/11/2019, 21:58

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Что Налоговый кодекс приготовил в новом году?

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Ноябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска