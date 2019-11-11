Подготовка электросетевого хозяйства АО «РЭС» к работе в зимний период – на завершающей стадии

провести ремонт более 900 км линий электропередачи 0,4–110 кВ, обеспечивающих электроснабжение жилых домов и объектов социальной инфраструктуры;

выполнить мероприятия по ремонту основного и вспомогательного оборудования почти на 953 подстанциях напряжением 10–110 кВ;

осуществить замену 141 высоковольтного ввода при капитальном ремонте ПС 35-110 кВ;

заменить 1155 единиц опорно-стержневой изоляции на полимерную в целях повышения надежности работы подстанционного оборудования.

Кроме того, при выполнении капитального ремонта воздушных линий электропередачи в целях повышения параметров качества электрической энергии осуществляются работы по замене провода, грозотроса, опор, вводов в дома. Дополнительно, по мере необходимости, проводится капитальный ремонт зданий и сооружений, участвующих в технологическом процессе передачи электрической энергии.

Помимо выполнения капитальных ремонтов значительное внимание уделяется реализации целевых программ, направленных на повышение технико-экономических показателей и надежности оборудования. В отчетном периоде были проведены тепловизионные обследования оборудования, осуществлена замена корпусов ряда комплектных трансформаторных подстанций, а также выполнены другие виды работ.

Отдельно стоит отметить работы по расчистке просек, выполняемые бригадами АО «РЭС» в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов. За 9 месяцев 2019 года удалось расчистить 1325 га трасс воздушных линий всех классов напряжения, что составляет 131% от плана. В немалой степени этому способствовало применение новейших образцов специальной техники.



Таким образом, выполнение ремонтной программы АО «РЭС» осуществлялось в четком соответствии с утвержденным календарным планом, а по некоторым показателям – даже с превышением. При этом за последние годы предприятию удалось увеличить объемы реализуемых инвестиционных и ремонтных программ, что положительно сказалось на надёжности электроснабжения потребителей Новосибирской области.



Снижение уровня аварийности в электросетевом хозяйстве региона неоднократно отмечалось как на региональном, так и на федеральном уровне. В текущем году за 9 месяцев удалось добиться снижения уровня аварийности на предприятии на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

В настоящее время подготовка АО «РЭС» к прохождению осенне-зимнего периода вышла на финишный этап. Завершена работа комиссий по проверке готовности филиалов к работе в ОЗП 2019 – 2020 гг., проведены командно-штабные учения и общесетевая противоаварийная тренировка с привлечением сотрудников Общества, принято участие в ряде совещаний по вопросам готовности.

Фото предоставлено пресс-службой компании