«Новосибирскавтодор» в 2020 году инвестирует более трёхсот миллионов рублей

Программа инвестиций в 2020 году сфокусирована на сохранении качества и темпов производства, в сложившихся кризисных условиях, и обеспечении безопасных условий труда для сотрудников ОАО «Новосибирскавтодор» во время пандемии, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что главное направление инвестиций – закупка техники необходимой для содержания, ремонта и строительства автомобильных дорог.

Для Мошковского ДРСУ, в зоне ответственности которого автомобильные дороги Мошковского, Болотнинского и Новосибирского районов, приобретён экскаватор-погрузчик за 7 млн рублей. Значительные средства вкладываются в подготовку к летнему сезону: технический парк подразделений ОАО «Новосибирскавтодор» оснащается дополнительным навесным оборудованием. Приобретаются роторные травокосилки для летнего содержания автомобильных дорог. Но и о том, что за летом придёт зима, никто не забывает, поэтому ожидается поставка девяти КДМ для работ по зимнему содержанию автодорог. Запланировано приобретение четырех автогрейдеров (30 млн руб.), дорожного катка Hamm (9,5 млн руб.), двух погрузчиков СДМ 855 (11 млн руб.), машины для укладки обочин HYDROG (3,6 млн руб.), фрезы дорожной ЕМ-600 (800 тыс. руб.), а также девяти тракторов.

Второе направление инвестиций – это модернизация асфальто- и бетоносмесительных установок, для повышения качества выпускаемых дорожных смесей. Модернизация цементобетонного «ELKON QuickMix 135» (г. Обь) осуществляется для точного дозирования материалов. В Купинском ДРСУ завершается монтаж асфальтобетонной установки «УСА-50». В Ордынском ДРСУ произведена модернизация асфальтосмесительной установки ДС-185, что значительно улучшило показатели дозирования материалов.

Третье направление – это обновление транспортного парка. 40 автомобилей приобретены для перевозки грузов и доставки сотрудников к местам работы и выполнения других производственных задач.

Четвертое направление — это инвестиции в оборудование для испытаний новых типов асфальтов, а также в современные геодезические приборы.

Как подчеркнул технический директор компании Евгений Мелехин, реализуя инвестиционную программу в полном объеме, ОАО «Новосибирскавтодор» снижает себестоимость производства и сокращает затраты на выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству автомобильных дорог.

По его словам, ОАО «Новосибирскавтодор» в 2020 году инвестирует более трёхсот миллионов рублей.

Фото: пресс-служба компании