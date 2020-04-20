В Новосибирской области банки выдали в первом квартале 21,6 млрд рублей кредитов наличными

По предварительным данным «Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), банки в первом квартале 2020 года выдали почти 3,95 миллиона нецелевых кредитов (кредитов наличными) на общую сумму 1,2 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2019 года количество новых выдач выросло на 13%, а объем кредитования – на 18%.

— Выдачи кредитов наличными в марте были примерно на 10% больше, чем в феврале. Однако в первые будние дни карантина (30 марта – 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению со средним количеством выдач в рабочие дни марта. С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки и гражданам стало сложнее потратить свои средства. С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики, — отметил генеральный директор ОКБ Артур Александрович.

По данным ОКБ, в Новосибирской области в первом квартале банками было выдано 68 тысяч кредитов наличными на общую сумму 21,6 млрд рублей. Это на 14,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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