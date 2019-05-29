Новосибирская «Академия роллер спорта» ищет место

— Площадку RollerHall мы открыли на верхнем этаже торгового центра «Мегас» в декабре 2016 года. Лично я вложила в этот проект около 5 млн рублей. 9 июня мы эту площадку закрываем. Арендодатель нашел более эффективного арендатора и попросил нас съехать, — рассказала InfoPro54 один из инициаторов проекта, член президиума РОО «Новосибирская федерация роллер спорта» Наталья Белослудцева.

Она отметила, что очень благодарна арендодателю, так как на старте проекта Roller Hall’у были предоставлены очень льготные условия аренды. Он выполнял роль раскрутки площадки для привлечения покупателей на верхний этаж торгового центра. Сейчас эта задача выполнена и на площади роллердрома заезжает крупная сетевая компания.

— Почему я говорю, что условия были льготные? Наш проект изначально был социально ориентированным. Идея его создания возникла для того, чтобы отвлечь детей и подростков от гаджетов, от тусовок на улице, когда они катаются на роликах, скейтах, BMX на элементах городской архитектуры, памятниках, лестницах и т.д. Чтобы современное поколение детей, которое увлекается этим видами спорта, увидело, что для них что-то делается в городе, что их слышат. Мы хотели привлечь их с улиц в серьезный спорт, тем более что уже тогда шла речь о включении этих дисциплин в перечень Олимпийских видов спорта. Скейтборд и BMX уже попали в него с 2020 года. Следующим с большой долей вероятности станут ролики. Роллер-спорт уже включен в официальную программу Мировых игр и Азиатских игр, — говорит Наталья. — Мы изначально установили стоимость за два часа катания в размере 150 рублей, чтобы наш роллердром был доступен для массового посетителя, а не стал местом тренировок для избранных. У нас реализуется много социальных программ для детей с ОВЗ, детских домов. Мы сотрудничаем с МБУ «Спортивный город», МБУ «КЦСОН», общественной организацией «Спорту место». В результате прибыль мы получали только в осенне-зимний период, когда из-за климатических особенностей региона возрастал поток посетителей. Так что мы действительно были не очень интересным арендатором — больших денег не приносили. И да, к сожалению, мы не в полной мере смогли реализовать идею собрать всех ребят под одной крышей, так как для BMX и скейтеров нужна бОльшая площадь, чем была у нас. Они так и остались на улице.

Площадь Roller Hall в «Мегасе» — около 1,5 тысяч кв. м. Он адаптирован для катания на роликах, самокатах, балансбордах и гироскутерах. Последние месяцы инициаторы проекта ищут площадки для переезда — 1,5-2 тысячи кв. м. Сложность состоит в том, что по нынешним требованиям с детьми нельзя заниматься спортом в полуподвальных помещениях, поэтому далеко не все объекты с такой площадью подходят.

— Когда я обращалась за поддержкой в мэрию Новосибирска, мне сказали: «Ищите площадку, подумаем, что можно сделать». Сейчас мы нашли помещение на Фабричной, 17/4, где на третьем этаже находится Федерация самбо города Новосибирска. Собственники здания предложили нам второй этаж площадью около 2 тысяч кв. м. Арендодатель готов провести весь необходимый нам ремонт. Мы готовы найти средства на покупку роликов и необходимого оборудования, но далее возникает вопрос с оплатой аренды. На данный момент это проект социальный, для детей и жителей нашего города, и не может приносить прибыль, которая бы покрывала эти затраты. Именно поэтому мы обратились за поддержкой к мэру Новосибирска, — пояснила Наталья Белослудцева.

Вопрос о возможности поддержки роллер спорта, в том числе с поиском помещения, она задала мэру Анатолию Локтю на встрече предпринимателей с главой города.

— К нам ходит много детей — около 200 человек занимаются постоянно плюс много индивидуальных посетителей. Многие ребята с помощью этого вида спорта проходят реабилитацию. Если сейчас мы распустим спортсменов даже на несколько месяцев, то потом собрать их будет невозможно. Они уйдут в другие секции. Мы потеряем все наработанные результаты и возможность в перспективе представить Новосибирск на российских и международных соревнованиях, на Олимпийских играх, — констатирует Наталья Белослудцева.

К результатам работы проекта за 2,5 года собеседник InfoPro54 отнесла регистрацию в Новосибирской области НРСОО «Академия роллер спорта», аккредитацию РОО «Новосибирская федерация роллер спорта», проведение двух городских фестивалей, посвященных роллер спорту, областные и городские соревнования. Местные спортсмены уже привезли в Новосибирск кубки и медали с Чемпионата и Первенства России по фигурному катанию, в том числе за первое место. Впервые в истории этого вида спорта сибирский спортсмен (10 лет) поднялся на 28 место во всероссийском рейтинге по скоростному слалому среди юношей 10-17 лет.

Как пояснил во время пресс-подхода мэр города Анатолий Локоть, он готов поддержать Федерацию роллер спорта Новосибирска и рекомендовал инициаторам проекта подать все необходимые документы в мэрию.

Фото предоставлено «Академией роллер спорта» города Новосибирска