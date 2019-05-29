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Поголовье овец и коз в Новосибирской области сокращается

В Минсельхозе РФ заявили, что готовы разработать стратегию развития российского козоводства и овцеводства.
  • 29/05/2019, 19:07
Поголовье овец и коз в Новосибирской области сокращается

— Министром сельского хозяйства поставлена задача совместно с регионами в сентябре представить стратегию развития овцеводства и козоводства на ближайшее десятилетие. Приоритетом стратегии станет дополнительная поддержка государством селекционных достижений, наращивание объемов производства, в том числе мяса баранины и качественной шерсти, а также экспортного потенциала подотрасли, — заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов на XX Российской выставке племенных овец и коз в Астрахани.

По его словам, за последние десять лет поголовье овец и коз в стране увеличилось более чем на 1 млн голов и составило по итогам 2018 года свыше 23 млн. В рамках «единой» субсидии фермеры уже получают поддержку на возмещение части затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, производства и реализации шерсти. При помощи государства сформирована племенная база овцеводства, благодаря которой потребности в высококлассном молодняке обеспечены на 100%. Минсельхоз ожидает сохранение существующих мер господдержки в ближайшие годы.

Джамбулат Хатуов уверен, что у российского овцеводства и козоводства имеется значительный экспортный потенциал.

— Однако для его реализации необходимо решить ряд задач по развитию переработки, обеспечению шерстью и шкурами отечественной легкой промышленности, а также кадровому наполнению и модернизации инфраструктуры на селе. При этом, наращивание поставок продукции за рубеж должно осуществляться при сохранении высокого уровня продовольственной безопасности страны, — подчеркивает замминистра.

Тем не менее, по данным минсельхоза Новосибирской области, по состоянию на 01.01.2019 года в хозяйствах региона всех категорий содержится 203,1 тыс. голов овец и коз (93,3% к уровню 2017 года), из них в КФХ — 1,6 тыс. голов овец и коз (90%), в личных подсобных хозяйствах — 183,0 тыс. голов овец и коз (94,5%).

Фото: pixabay.com, автор- klimkin

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