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В Новосибирске должно появиться 30 тысяч самозанятых

В рамках реализации нацпроекта регионы обязывают принимать меры для стимулирования предпринимательской активности.
  • 19/02/2019, 10:28
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске будут увеличивать количество предпринимателей
«Сегодня весьма трудно не просто вести бизнес, но даже его начать»

— В рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства поставлена задача — в целом по России увеличить занятость в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек. Сейчас в этом секторе работает 19 млн, то есть необходимо рост на 30% — достаточно амбициозно, — отметила на совместном заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области начальник отдела развития малого и среднего бизнеса регионального минпрома Анна Амосова.

Новосибирская область должна обеспечить прирост занятых в МСП с 473 тысяч человек до 550 тысяч, включая ИП.

В регионе сократилось количество компаний МСП

— Какие резервы у нас есть для обеспечения этого роста? Укрупнение среднего размера малого предприятия. Сегодня типичный портрет микропредприятия — компания с количеством работающих 2-3 человека. Второй резерв — вовлечение в официальную жизнь самозанятых граждан, их постановка на учет как предпринимателей, — пояснила Амосова.

Она напомнила, что в рамках улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на федеральном уровне планируется создание большого количества законодательных инициатив, связанных с изменением налогообложения. В частности, планируется создание новой системы налогообложения для самозанятых. 4 пилотных региона уже начали применять ее с января 2019 года. По результатам ее реализации законопроект будет доработан и начнет действовать на территории всех регионов РФ.

Цель для Новосибирской области — в регионе к 2024 году должны встать на учет 30 тысяч граждан в статусе самозанятых.

Новый налог для самозанятых: на профессиональный доход

— В числе других интересных законодательных инициатив — создание новой системы налогообложения для тех малых предприятий, которые выросли из упрощенной системы. Федералы передумали и считают, что давать льготы на «упрощенку» не стоит. Лучше создать еще один налоговый режим, — поясняет Амосова. — Здесь планируется снижение налоговой и административной нагрузки на предприятия, которые применяют «упрощенку» на доходы (6%) и используют ККТ. К июлю 2020 года их намерены в принципе освободить от сдачи налоговой отчетности — все будет полностью автоматизировано.

В качестве поддержки МСП также запланировано расширение доступа предпринимателей к ресурсам. В рамках этой программы Новосибирская область может получить около 3 млрд рублей для субсидирования части затрат банкам при кредитовании МСП по ставкам ниже рыночных — 8,5% годовых. Постановление о порядке предоставления таких субсидий принято. Сейчас Минэкономразвития РФ проводит конкурс по выбору банков. Ожидается, что с февраля эта программа начнет работать.

Второй инструмент — создание региональных лизинговых компаний с участием субъекта федерации и корпорации МСП. Сегодня такие компании уже созданы в 4 регионах России. Они начали работать в августе 2018 года. Предоставляют льготный лизинг на покупку оборудования отечественного и иностранного производства. По словам Анны Амосовой, разница между ставками региональных и коммерческих лизингодателей получается существенная.

Новосибирские предприниматели получили в банках 188 млрд рублей

Третий инструмент — региональные объекты инфраструктуры: гарантийный фонд и фонд микрофинансирования.

— Уже известно, что гарантийный фонд Новосибирской области будет докапитализирован на 360 млн рублей — до 1,7 млрд. На эти цели области будет выделена субсидия. Перед фондом поставлена задача предоставить такой объем поручительств, чтобы объем выданных под них кредитов за год составил более 6 млрд рублей, — подчеркнула представитель областного минпромторга.

К мерам поддержки МСП Анна Амосова также отнесла создание в регионе единого центра поддержки предпринимателей, популяризацию предпринимательской деятельности для вовлечения новых категорий населения, упрощение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам крупных компаний, а также предоставление субсидии для частных парков, формирующих инфраструктуру для МСП. На эти цели из бюджета может быть направлено до 500 млн рублей.

— На мой взгляд, в Новосибирске — по-видимому, и в области — сделано очень много для стимулирования роста предпринимательской активности. Но надо понимать, что сегодня весьма трудно не просто вести бизнес, но даже его начать. Один очень известный новосибирский предприниматель мне как-то сказал: «Знаешь, если бы тогда было так же тяжело, как сейчас, я бы не стал заниматься предпринимательством». Перманентная стагнация рынков (хотя, конечно, предприниматели находят растущие рынки и их сегменты), сужение доли частного бизнеса в экономике страны (а наша область — неотъемлемая часть России), беспределы разного рода в отношении предпринимателей (вспомните дело «Тиона») — все это явно не способствует расширению предпринимательского круга. Поэтому, на мой взгляд, нужны принципиальные изменения в политической жизни страны, в ее положении на мировой арене. Увы, но это так… — комментирует управляющий партнер DSO Consulting, экс-председатель комитета поддержки МСП мэрии Новосибирска Сергей Дьячков. — При всем этом люди — как работники, так и предприниматели — на мой взгляд, сейчас более склонны работать «вчерную», чем, скажем, три года назад. Проблема реального удушения предпринимательства встала перед нами, что называется, во всей своей красе.

Самозанятые новосибирцы зарабатывают в основном на бьюти-услугах

Осенью прошлого года сервис объявлений «Юла» проанализировал рынок услуг самозанятых граждан в Новосибирске. На бьюти-услуги пришлось 27% всех объявлений. На втором месте — услуги ремонта и строительства с долей в 19%. За ними — приготовление еды на заказ — 15% объявлений в Новосибирске на «Юле».

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk

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