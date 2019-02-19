В Новосибирске должно появиться 30 тысяч самозанятых

— В рамках реализации национального проекта по развитию малого и среднего предпринимательства поставлена задача — в целом по России увеличить занятость в малом и среднем бизнесе до 25 млн человек. Сейчас в этом секторе работает 19 млн, то есть необходимо рост на 30% — достаточно амбициозно, — отметила на совместном заседании совета по развитию промышленности и предпринимательства при правительстве Новосибирской области начальник отдела развития малого и среднего бизнеса регионального минпрома Анна Амосова.

Новосибирская область должна обеспечить прирост занятых в МСП с 473 тысяч человек до 550 тысяч, включая ИП.

Она напомнила, что в рамках улучшения условий ведения предпринимательской деятельности на федеральном уровне планируется создание большого количества законодательных инициатив, связанных с изменением налогообложения. В частности, планируется создание новой системы налогообложения для самозанятых. 4 пилотных региона уже начали применять ее с января 2019 года. По результатам ее реализации законопроект будет доработан и начнет действовать на территории всех регионов РФ.

Цель для Новосибирской области — в регионе к 2024 году должны встать на учет 30 тысяч граждан в статусе самозанятых.

В качестве поддержки МСП также запланировано расширение доступа предпринимателей к ресурсам. В рамках этой программы Новосибирская область может получить около 3 млрд рублей для субсидирования части затрат банкам при кредитовании МСП по ставкам ниже рыночных — 8,5% годовых. Постановление о порядке предоставления таких субсидий принято. Сейчас Минэкономразвития РФ проводит конкурс по выбору банков. Ожидается, что с февраля эта программа начнет работать.

Второй инструмент — создание региональных лизинговых компаний с участием субъекта федерации и корпорации МСП. Сегодня такие компании уже созданы в 4 регионах России. Они начали работать в августе 2018 года. Предоставляют льготный лизинг на покупку оборудования отечественного и иностранного производства. По словам Анны Амосовой, разница между ставками региональных и коммерческих лизингодателей получается существенная.

— Уже известно, что гарантийный фонд Новосибирской области будет докапитализирован на 360 млн рублей — до 1,7 млрд. На эти цели области будет выделена субсидия. Перед фондом поставлена задача предоставить такой объем поручительств, чтобы объем выданных под них кредитов за год составил более 6 млрд рублей, — подчеркнула представитель областного минпромторга.

Третий инструмент — региональные объекты инфраструктуры: гарантийный фонд и фонд микрофинансирования.

К мерам поддержки МСП Анна Амосова также отнесла создание в регионе единого центра поддержки предпринимателей, популяризацию предпринимательской деятельности для вовлечения новых категорий населения, упрощение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам крупных компаний, а также предоставление субсидии для частных парков, формирующих инфраструктуру для МСП. На эти цели из бюджета может быть направлено до 500 млн рублей.

— На мой взгляд, в Новосибирске — по-видимому, и в области — сделано очень много для стимулирования роста предпринимательской активности. Но надо понимать, что сегодня весьма трудно не просто вести бизнес, но даже его начать. Один очень известный новосибирский предприниматель мне как-то сказал: «Знаешь, если бы тогда было так же тяжело, как сейчас, я бы не стал заниматься предпринимательством». Перманентная стагнация рынков (хотя, конечно, предприниматели находят растущие рынки и их сегменты), сужение доли частного бизнеса в экономике страны (а наша область — неотъемлемая часть России), беспределы разного рода в отношении предпринимателей (вспомните дело «Тиона») — все это явно не способствует расширению предпринимательского круга. Поэтому, на мой взгляд, нужны принципиальные изменения в политической жизни страны, в ее положении на мировой арене. Увы, но это так… — комментирует управляющий партнер DSO Consulting, экс-председатель комитета поддержки МСП мэрии Новосибирска Сергей Дьячков. — При всем этом люди — как работники, так и предприниматели — на мой взгляд, сейчас более склонны работать «вчерную», чем, скажем, три года назад. Проблема реального удушения предпринимательства встала перед нами, что называется, во всей своей красе.

Осенью прошлого года сервис объявлений «Юла» проанализировал рынок услуг самозанятых граждан в Новосибирске. На бьюти-услуги пришлось 27% всех объявлений. На втором месте — услуги ремонта и строительства с долей в 19%. За ними — приготовление еды на заказ — 15% объявлений в Новосибирске на «Юле».

Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk