Новосибирская филармония готова к повышению наполняемости залов

Концертные площадки Новосибирской филармонии готовы к повышению наполняемости залов. На все концерты, начиная с 27 января, в продажу поступили дополнительные билеты, сообщили в пресс-службе. Отмечается, что филармония тщательно следит за санитарно-эпидемиологической обстановкой: в холлах и залах соблюдается масочный режим, социальная дистанция, установлены приборы бесконтактной дезинфекции рук и бактерицидные рециркуляторы воздуха.

В пресс службе отметили, что возобновляет работу Музей имени А.М. Каца. Музей находится на 4 этаже Концертного зала имени А.М. Каца: начинает работу за час до концерта и закрывается после антракта. Вновь открывается запись на экскурсии по зданию. Экскурсия знакомит посетителей с историей создания одного из самых красивых концертных залов Сибири, его техническими возможностями, позволяет заглянуть за кулисы и увидеть репетиционные залы, доступные только артистам.

Напомним, постановлением губернатора Новосибирской области Андрея Травникова заполняемость концертных организаций увеличена с 50% до 80%. Сохраняются требования соблюдения социальной дистанции и других предусмотренных санитарно-эпидемиологических требований.