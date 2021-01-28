Новосибирских депутатов обяжут включать в декларации цифровую валюту

— Мы вносим очередные изменения в наш областной закон №95-ОЗ. Это окончание долгого пути приведения его в соответствие с федеральным законодательством — №259-ФЗ. Наша жизнь не стоит на месте, развивается, совершенствуется, в том числе в финансовой сфере, появляются новые инструменты, возникает новая терминология, например, цифровые финансы и валюта, — сообщил во время пресс-подхода депутат регионального парламента Игорь Умербаев.
Он пояснил, что поправками решено ввести в областной закон новое определение —о цифровой валюте. В результате у депутатов, лиц, занимающих государственные должности, лиц претендующих на должности глав муниципальных образований и т.д., возникнет обязанность отчитываться о своем имуществе, в том числе по цифровым активам и цифровой валюте.
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