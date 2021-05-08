Новосибирская филармония примет участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

«Больше чем музей» — таков девиз акции в этом сезоне, к участию приглашены не только музейные институции, но и другие культурные организации с богатой историей.

«Ночь музеев»-2021 Новосибирская филармония посвящает своему главному «экспонату» — зданию Камерного зала филармонии, или Дому Ленина. Программа получила название «На стыке эпох: из прошлого в будущее». Посетители музейной ночи в филармонии отправятся в прошлое, в начало XX века, чтобы увидеть Дом Ленина на этапе строительства. Гостей ждут интерактивные рассказы об истории здания, арт-пространство с мастер-классами, фото-зоны и локации, стирающие границы времени, увлекательная ночная прогулка по закулисью с экскурсоводом и яркая концертная программа.

Кроме познавательных исторических активностей, гостей программы «Ночь музеев» в Новосибирской филармонии ждет концерт, в котором примут участие фольклорный ансамбль «Рождество», музыкальный дуэт «Resonance», ансамбль солистов Русского академического оркестра и солисты филармонии.

Начало программы в 21:00.

Возраст: 12+