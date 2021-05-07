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Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области

  • 07/05/2021, 10:30
Автор: Юлия Данилова
Кадастровая стоимость сельхозземель выросла в 11 муниципальных районах области
А в 19 районах она снизилась на 40%.

— По итогам кадастровой оценки земель сельхозназначения, проведенной центром в 2020 году, наблюдается незначительная динамика увеличения кадастровой стоимости, по сравнению с предыдущем туром оценки (в 2013-2015 годах), — сообщила в ответ на запрос Infopro54 директор ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации» («ЦКО и БТИ») Татьяна Лапина.

Всего в ходе этой работы была проведена оценка 270 тысяч земельных участков. Кадастровая стоимость участков для размещения садов и огородов выросла на 13% (по сравнению с 2013 годом), остальных земель сельхозназначения — на 8% (по сравнению с 2015 годом). В 19 муниципальных образованиях произошло снижение кадастровой стоимости участков на 40% (к 2015 году), в 11 — увеличение. Насколько увеличилась стоимость земли в центре — не конкретизировали.

— Такое разнонаправленное изменение кадастровой стоимости объясняется, в том числе использованием новых методических указаний по кадастровой оценке. Согласно им, определение кадастровой стоимости земли предполагает расчет вероятной суммы типичных для рынка затрат, необходимых для приобретения объекта недвижимости на открытом конкурентном рынке, — говорится в ответе, полученном редакцией.

В центре подчеркнули, что рассылали проект отчета во все ведомства, в том числе администрациям муниципальных районов и городских округов области, с просьбой ознакомить правообладателей земельных участков с собранными данными. На стадии размещения проекта отчета поступили всего 18 замечаний.

— Сейчас мы предоставляем разъяснения, связанные с определением кадастровой стоимости, рассматриваем заявления об исправлении ошибок, допущенных при ее определении, а также заявления об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости, — поясняют в ГБУ «ЦКО и БТИ». — С заявлениями об исправлении ошибок могут обратиться как юридические, так и физические лица. Если ошибка будет выявлена, то специалисты бюджетного учреждения изменят стоимость. Заявление рассматривается без взимания платы.

На 16 апреля в ГБУ «ЦКО и БТИ» поступили 124 обращения, из них 74 заявлений — об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной, в том числе 25 заявлений в отношении земельных участков из категории земель сельхозназначения.

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Напомним, в марте, на заседании Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств Новосибирской области (АККОН), аграрии подняли вопрос о резком росте кадастровой стоимости земель сельхозназначения. По их словам, это привело к резкому росту налогов и арендных платежей. В некоторых районах Новосибирской области после пересмотра кадастровой стоимости налог вырос в 10 раз, например в Ордынском. Собеседники Infopro54 предупреждали, что повышение кадастровой стоимости земли ударит и по дачным/садоводческим обществам, а также по жилым и коммерческим объектам, расположенным на землях сельхозназначения. Впрочем, в суд за пересмотром собирались идти единицы — большинство планировало оспаривать новую кадастровую стоимость в ГБУ «ЦКО и БТИ».

По данным ГБУ НСО «Новосибирский центр кадастровой оценки и инвентаризации», следующая кадастровая оценка земель сельхозназначения во всех субъектах РФ, в том числе в Новосибирской области, пройдет в 2022 году. Затем в 2026-м, 2030-м и т.д.

Фото pixabay.com — analogicus

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Рубрики : Бизнес Агропром

Регионы: Новосибирская область

Теги : сельхозназначения Налоги на землю кадастровая оценка


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