В Новосибирске появятся цифровые «песочницы»

— Для развития новых цифровых технологий и решений важно динамичное формирование региональных инициатив, а также благоприятной нормативной среды для их внедрения. Сейчас есть интересная инициатива, которую мы обсуждаем с Минэкономразвития РФ и Министерством цифрового развития РФ: формирование цифровых «песочниц» или зон экспериментальных правовых режимов, связанных с введением новых цифровыми технологий, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента информатизации правительства Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Он пояснил, что сейчас с IT-сообществом региона обсуждаются области и направления, где область может заявиться на особый экспериментальный режим. Это необходимо, чтобы на ограниченной территории опробовать новую технологию, без «стеснения неподвижными нормами федерального законодательства». В случае получения положительного опыта он будет тиражироваться в РФ, а также на мировом уровне. Направления работы обозначены. Это образование, промышленность, телекомтехнологии, юридическо-правовые отношения в части смарт-контрактов, телемедицина, трудовые отношения, беспилотные технологии.

Чиновник не исключил, что действие цифровых «песочниц» будет ограничено не только территорией, но и временем. Например, в рамках реализации такого проекта на год может быть снято ограничение на полеты дронов в одном из регионов. Если экономический эффект сервиса будет интересным, то его изучат для запуска на территории России.

Директор Ассоциации «Национальная Платформа Промышленной Автоматизации» (Ассоциация «НППА») (Экс-директор новосибирского Технопарка, который возглавлял его 12 лет. — Ред.) Дмитрий Верховод считает, что создание цифровых «песочниц» в Новосибирской области — хорошая идея. Они нужны, так как инновационные компании часто сталкиваются с необходимостью обкатки каких-то новых предложений, не укладывающихся в действующее нормативно-правовое регулирование.

Собеседник InfoPro54 отметил, что цифровые «песочницы» должны быть региональными площадками, решающими задачи федерального уровня, чтобы была возможность тиражировать полученный опыт на другие территории. Кроме того, есть региональные проблемы, которые также можно было бы обкатать на локальных площадках и — в случае успешной реализации пилота — распространять опыт на всю область.

На форуме «Городские технологии» поднимался вопрос об использовании приложений для того, чтобы штрафовать нарушителей, паркующихся на газонах, а также для оплаты мест на парковках, расположенных на улично-дорожной сети

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