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В Новосибирске появятся цифровые «песочницы»

Федеральный центр ждет инициатив по созданию цифровых «песочниц», где региональная законодательная инициатива будет иметь приоритет.
  • 15/05/2019, 18:09
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске появятся цифровые «песочницы»
Сейчас с IT-сообществом региона обсуждаются области и направления, где область может заявиться на особый экспериментальный режим.

— Для развития новых цифровых технологий и решений важно динамичное формирование региональных инициатив, а также благоприятной нормативной среды для их внедрения. Сейчас есть интересная инициатива, которую мы обсуждаем с Минэкономразвития РФ и Министерством цифрового развития РФ: формирование цифровых «песочниц» или зон экспериментальных правовых режимов, связанных с введением новых цифровыми технологий, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС директор департамента информатизации правительства Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Он пояснил, что сейчас с IT-сообществом региона обсуждаются области и направления, где область может заявиться на особый экспериментальный режим. Это необходимо, чтобы на ограниченной территории опробовать новую технологию, без «стеснения неподвижными нормами федерального законодательства». В случае получения положительного опыта он будет тиражироваться в РФ, а также на мировом уровне. Направления работы обозначены. Это образование, промышленность, телекомтехнологии, юридическо-правовые отношения в части смарт-контрактов, телемедицина, трудовые отношения, беспилотные технологии.

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— Федеральный центр ждет наших инициатив по созданию цифровых «песочниц», где региональная законодательная инициатива будет иметь приоритет, — говорит Дюбанов. — То есть регулятивное воздействие на использование технологий в определенных цифровых направлениях будет осуществлять не федеральный закон, принимать решения о законности их использования будет регион.

Чиновник не исключил, что действие цифровых «песочниц» будет ограничено не только территорией, но и временем. Например, в рамках реализации такого проекта на год может быть снято ограничение на полеты дронов в одном из регионов. Если экономический эффект сервиса будет интересным, то его изучат для запуска на территории России.

Директор Ассоциации «Национальная Платформа Промышленной Автоматизации» (Ассоциация «НППА») (Экс-директор новосибирского Технопарка, который возглавлял его 12 лет. — Ред.) Дмитрий Верховод считает, что создание цифровых «песочниц» в Новосибирской области — хорошая идея. Они нужны, так как инновационные компании часто сталкиваются с необходимостью обкатки каких-то новых предложений, не укладывающихся в действующее нормативно-правовое регулирование.

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— К примеру, у нас в ассоциации был разработан продукт Smart EnergyGate (проект «Разработка перспективных средств автоматизации для систем контроля и управления в энергетике и других отраслях»). Он позволяет локальной генерации работать в параллельном режиме с большой энергосетью. Однако разработка воспринимается действующими участниками рынка с большой настороженностью. Нужны некие пилотные площадки, на которых можно будет обкатать новые подходы. Если бы у нас был такой механизм, нам было бы проще внедрить первый пилотный проект, — говорит Верховод.

Собеседник InfoPro54 отметил, что цифровые «песочницы» должны быть региональными площадками, решающими задачи федерального уровня, чтобы была возможность тиражировать полученный опыт на другие территории. Кроме того, есть региональные проблемы, которые также можно было бы обкатать на локальных площадках и — в случае успешной реализации пилота — распространять опыт на всю область.

Навстречу от прогресса

— Например, существует проблема с установкой телекомвышек. В рамках действующего регионального законодательства их ставить крайне затратно и неудобно. Но если мы хотим развивать современные сети, то должны дать возможность операторам развивать их, идти навстречу прогрессу, — поясняет Дмитрий Верховод. — Возможно, стоит взять район города или муниципалитет на территории области, попробовать установить эти вышки по новым правилам, и если это не вызовет протеста у населения, распространить полученный опыт на всех.

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