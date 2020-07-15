Новосибирская компания оштрафована за коррупционное правонарушение

Прокуратура Октябрьского района г. Новосибирска Новосибирской области провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Установлено, что в феврале 2016 года директор ООО «СтройГазСистем», действуя в интересах юридического лица, передал руководителю автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «ТрудЭксперт» денежное вознаграждение в размере 15 тыс. рублей за обучение своих работников (повышение квалификации по программам «охрана труда» и «пожарно-технический минимум»).

— При этом работники фирмы, получив удостоверения, фактически образовательную организацию не посещали и обучение не проходили, — говорится в сообщении.

Прокуратура возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

Мировой судья признал ООО «СтройГазСистем» виновным в совершении правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей.

Отмечается, что ранее вступившим в законную силу приговором Октябрьского районного суда г. Новосибирска директор некоммерческой организации признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).

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