«Необоснованные доходы» СГК пересчитают в тарифе на 2021 год

Как пояснили в ответе на запрос InfoPro54 в департаменте по тарифам Новосибирской области, подписанном руководителем ведомства Гареем Асмодьяровым, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда (от 9 июля 2020 года) и решении Арбитражного суда Москвы (от 5 декабря 2019 года по делу № А40-171841/2019), которые удовлетворили заявленные департаментом по тарифам Новосибирской области требования о признании незаконными решений Федеральной антимонопольной службы (от 31.05.2019 № СП/45894/19 и от 14.06.2019 № СП50073/19), отсутствует указание на необходимость департаменту отменить ранее принятое во исполнение обжалованных решений ФАС России тарифное решение.

Напомним, при формировании тарифа на тепло на второе полугодие 2019 года департамент по тарифам Новосибирской области не включил в его состав часть затрат — около 240 млн рублей, в том числе 176 млн рублей нормативной прибыли и часть затрат на аренду земли. Эту сумму оспаривал ФАС, к которой обратилось АО «Сибэко» (входит в СГК). В итоге, согласно предписанию ФАС, департамент включил в тариф нормативную прибыль и часть платежей за аренду (всего около 200 млн рублей). В соответствии с предписаниями ФАС России, департамент в 2019 году изменил в сторону увеличения тарифы на тепловую энергию, поставляемую «Сибэко» потребителям, установленные на 2 полугодие 2019 года и 1 полугодие 2020 года: с 1109,46 руб./Гкал (без НДС) до 1153,95 руб./Гкал (без НДС) и с 1331,35 руб./Гкал (с учетом НДС) до 1384,74 руб./Гкал (с учетом НДС), соответственно. Департамент решил опротестовывать решение ФАС в суде. В августе к рассмотрению дела подключилась прокуратура.

Как напоминают в департаменте, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования, тарифы на тепло устанавливаются по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета НДС в 1 полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета НДС во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Кроме того, тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного финансового года, за исключением случаев пересмотра тарифов в течение срока их действия, исчерпывающий перечень которых предусмотрен пунктом 7 правил регулирования № 1075

— В этом перечне нет оснований, позволяющих департаменту в отсутствие соответствующего указания суда в настоящее время пересмотреть тарифы, установленные приказом № 181-ТЭ (по истечении срока их действия), — говорит Гарей Асмодьяров. — В то же время пунктом 9 основ ценообразования № 1075 предусмотрена обязательность исключения из расчета устанавливаемых на очередной период регулирования тарифов, необоснованно полученных регулируемой организацией в прошлых периодах регулирования доходов.

По его словам, при установлении тарифов на тепловую энергию, которую поставляет АО «Сибэко» (входит в СГК) на 2021 год, департамент в обязательном порядке проведет учет необоснованно полученных компанией доходов от применения при расчетах с потребителями тарифов, установленных приказом № 181-ТЭ. Они будут исключены из необходимой валовой выручки «Сибэко» при расчете тарифа на 2021 год.

— Учитывая то обстоятельство, что тарифы на тепловую энергию, установленные департаментом для энергокомпании на 2021 год, уже будут предусматривать их корректировку в сторону уменьшения на сумму необоснованно полученных доходов, какие-либо основания для возврата «Сибэко» потребителям переплаченных денежных средств не возникнут, — подчеркивает Асмодьяров.

29 июня вступило в силу решение Арбитражного суда Москвы о повышении тарифов на тепло в Новосибирске на 7,8%. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменений это решение суда первой инстанции. На пресс-конференции в ТАСС директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков сообщил СМИ, что компания ждет приказа областного департамента по тарифам, который будет руководством к действию.

В последние месяцы представители СГК неоднократно подчеркивали, что, несмотря на снижение собираемости платежей за тепло и электроэнергию из-за пандемии, планируют сохранить объемы финансирования ремонтных и инвестиционных программ. При этом в компании отмечают, что состояние теплосетей в Новосибирске — худшее по всей системе активов СГК, что сказывается на показателях аварийности. Напомним, энергетики уже третий год пробивают в муниципалитете Новосибирска различные проекты, позволяющие увеличить объем ремонта теплосетей без увеличения тарифа. В частности, речь идет о переходе на метод альтернативной котельной и концессии.

Фото автора