«Необоснованные доходы» СГК пересчитают в тарифе на 2021 год

Как пояснили в ответе на запрос InfoPro54 в департаменте по тарифам Новосибирской области, подписанном руководителем ведомства Гареем Асмодьяровым, в постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда (от 9 июля 2020 года) и решении Арбитражного суда Москвы (от 5 декабря 2019 года по делу № А40-171841/2019), которые удовлетворили заявленные департаментом по тарифам Новосибирской области требования о признании незаконными решений Федеральной антимонопольной службы (от 31.05.2019 № СП/45894/19 и от 14.06.2019 № СП50073/19), отсутствует указание на необходимость департаменту отменить ранее принятое во исполнение обжалованных решений ФАС России тарифное решение.
Как напоминают в департаменте, в соответствии с основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования, тарифы на тепло устанавливаются по полугодиям, исходя из непревышения величины указанных тарифов без учета НДС в 1 полугодии очередного расчетного годового периода регулирования над величиной соответствующих тарифов без учета НДС во втором полугодии предшествующего годового периода регулирования по состоянию на 31 декабря. Кроме того, тарифы вводятся в действие с начала очередного года на срок не менее одного финансового года, за исключением случаев пересмотра тарифов в течение срока их действия, исчерпывающий перечень которых предусмотрен пунктом 7 правил регулирования № 1075
— В этом перечне нет оснований, позволяющих департаменту в отсутствие соответствующего указания суда в настоящее время пересмотреть тарифы, установленные приказом № 181-ТЭ (по истечении срока их действия), — говорит Гарей Асмодьяров. — В то же время пунктом 9 основ ценообразования № 1075 предусмотрена обязательность исключения из расчета устанавливаемых на очередной период регулирования тарифов, необоснованно полученных регулируемой организацией в прошлых периодах регулирования доходов.
По его словам, при установлении тарифов на тепловую энергию, которую поставляет АО «Сибэко» (входит в СГК) на 2021 год, департамент в обязательном порядке проведет учет необоснованно полученных компанией доходов от применения при расчетах с потребителями тарифов, установленных приказом № 181-ТЭ. Они будут исключены из необходимой валовой выручки «Сибэко» при расчете тарифа на 2021 год.
— Учитывая то обстоятельство, что тарифы на тепловую энергию, установленные департаментом для энергокомпании на 2021 год, уже будут предусматривать их корректировку в сторону уменьшения на сумму необоснованно полученных доходов, какие-либо основания для возврата «Сибэко» потребителям переплаченных денежных средств не возникнут, — подчеркивает Асмодьяров.
В последние месяцы представители СГК неоднократно подчеркивали, что, несмотря на снижение собираемости платежей за тепло и электроэнергию из-за пандемии, планируют сохранить объемы финансирования ремонтных и инвестиционных программ. При этом в компании отмечают, что состояние теплосетей в Новосибирске — худшее по всей системе активов СГК, что сказывается на показателях аварийности. Напомним, энергетики уже третий год пробивают в муниципалитете Новосибирска различные проекты, позволяющие увеличить объем ремонта теплосетей без увеличения тарифа. В частности, речь идет о переходе на метод альтернативной котельной и концессии.
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