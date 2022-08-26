Новосибирская компания расчистит соленое озеро в Алтайском крае

Новосибирская фирма ООО «СпецТрансСтрой» выполнит расчистку соленого озера в Завьялово в Алтайском крае. Также на расчистке уникального природного объекта будет работать ООО «Сибгидромехстрой». Заказчиком работ выступило Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края. Цена контракта составит более 241 млн рублей. Договор был заключен 16 августа 2022 года, сообщила пресс-служба компании.

С 21 августа до 14 октября 2024 года должен быть выполнен комплекс водохозяйственных работ по очистке озера в Завьялово от ила, зарастания и обмеления. Площадь участка расчистки озера в соответствии с проектно-сметной документацией — 82,8 гектара.

Подрядная организация также восстановит естественный водообмен и обеспечит сохранение возможности использования водоема для хозяйственных нужд населения и рекреации.

Озеро Соленое (Завьяловское) расположено в 6,5 км по дороге на северо-восток от поселка Завьялово. Купание в соленом водоеме по полезности сравнивают с израильскими курортами — рапа озера по своему составу и оздоровительным эффектам действительно сходна с рапой Мертвого моря. Концентрация соли в воде составляет 115 граммов на литр. Такая высокая плотность позволяет лежать на глади воды и не тонуть. А голубая глина, за которой приезжает сюда прекрасная половина человечества, образовалась из остатков флоры и фауны еще в доледниковом периоде. В километре от него находятся два озера — Щелочное и Пресное.

Ранее редакция рассказывала, что Минстрой Новосибирской области ищет подрядчика для строительства досугового центра рядом с озером Карачи.