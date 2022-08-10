Минстрой снова ищет подрядчика для строительства досугового центра рядом с озером Карачи

Минстрой Новосибирской области объявил торги по выбору подрядчика для строительства культурно-досугового центра в курортном поселке Озеро-Карачи в Чановском районе на ул Школьная. Стартовая цена контракта — 272 млн рублей. Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области. Итоги конкурса Минстрой планирует подвести на следующей неделе. Приступить к работе победитель должен будет в сентябре, сдать объект в эксплуатацию — не позднее 15декабря 2023 года. Для контроля за ходом работ подрядчик должен установить на объекте IP-камеры видеонаблюдения в непрерывном режиме с предоставлением удаленного подключения заказчика по web интерфейсу через «Интернет» для просмотра в непрерывном режиме (24 часа в сутки, 7 дней в неделю, включая праздничные и выходные дни).

Напомним, это не первая попытка правительства региона выбрать подрядчика для строительства объекта. Ранее Минстрой объявлял конкурс в 2020 году. Тогда стоимость контракта составляла 268 млн рублей, а построить объект планировали к середине декабря 2022 года. Определение поставщика было приостановлено после жалобы в ФАС ООО «Сибагротранс». В итоге тендер был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

В Чановском районе области с 2013 года формируется туристический кластер в состав которого должен войти новый культурно-досуговый центр. По данным на 2019 год в «Озерный кластер» уже было вложено более 1 млрд рублей.

Ранее редакция рассказывала о планах правительства области по развитию озерного кластера.