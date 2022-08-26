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«СиСорт» оценивает азиатские рынки

  • 26/08/2022, 12:57
Автор:
производство оборудования
На основе Big Data алтайская компания изучает спрос в новых странах, чтобы заместить европейских заказчиков.

— Ведение санкций против России не ударило по нам настолько сильно, как по ряду сибирских компаний, работающих с иностранными контрагентами. В нашем обороте на экспортные поставки приходились 30-35%, — сообщил в ходе трека «Создание компаний – национальных чемпионов. Рецепты адаптации к глобальным изменениям» в рамках форума «Технопром» исполнительный директор ООО «СиСорт» (Бренд CSort, Барнаул. — Ред.) Виталий Савинков.

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В то же время, по его словам, на долю европейских направлений приходились 70% экспорта компании. Часть поставщиков и потребителей продукции «СиСорт» с рынков ЕС отказались от работы с алтайской компанией, а часть, в том числе из Германии и Австрии, несмотря на санкции, продолжают работать. Кроме того, компания продолжает осуществлять сервисное обслуживание реализованного оборудования.

— Европейское направление закрывается, поэтому мы планируем выходить на азиатский рынок. Проводим моделирование на основе Big Data, смотрим, на какой рынок стоит выходить и с каким продуктом, какие к нему будут предъявляться требования. За основу взяли Индонезию. Сейчас из этой страны к нам приходят запросы. Сделок по новым рынкам пока нет. Это небыстрый процесс, но он раскручивается, — констатировал Виталий Савинков.

Подготовится к санкциям, по его словам, компании помогла пандемия. Вынужденный переход в онлайн позволил отработать практику дистанционного обслуживания оборудования. Это ускорило и повысило качество сервиса, плюс компания получила колоссальную экономию на накладных расходах.

— С точки зрения нас, как потребителей, мы тоже переориентировались. Часть необходимых нам деталей сейчас делают поставщики внутри России, европейские комплектующие мы постепенно заместили на азиатских рынках. В этом нам помогла Big Data, которая показала, что, где и у кого брать. В итоге переход с точки зрения замены комплектующих для компании прошел безболезненно, — подчеркнул Санников.

ООО «СиСорт» создано в 2013 году в Барнауле, лидер в разработке и производстве фотосепарационного оборудования на территории России и СНГ, говорится на сайте компании. На данный момент реализованы 1100 аппаратов. На экспортный рынок вышла в 2015 году. До санкций поставляла свое оборудование в 28 стран мира. По словам Виталия Савинкова, в 2021 году оборот компании составил 0,5 млрд рублей. Компания входит в список «Национальных чемпионов» России.

 

Ранее редакция рассказывала о том, какие ниши могут занять российские производители медизделий. 

Иллюстрация — скрин с трансляции трека

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Рубрики : Бизнес Промышленность Технологии

Регионы: Новосибирск Алтай

Теги : экспорт санкции производство оборудования


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