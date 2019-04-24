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Новосибирская компания стала финалистом премии Open Friendly Business

Победителя в номинации «Отдых» определили 10 талантливых детей с разных концов страны.
  • 24/04/2019, 16:09
Новосибирская компания стала финалистом премии Open Friendly Business

Определение победителей премии банка «Открытие» Open Friendly Business проходило в три этапа, сообщили в пресс-службе кредитной организации. Первый этап – сбор и верификация заявок.  Организаторы получили 279 заявок из 83 городов России. Затем прошло открытое онлайн-голосование в интернете. Заключительным этапом стало приглашение 25 полуфиналистов на финал в Москве 20 апреля, где экспертное жюри в формате конференции выбрало победителей в пяти номинациях: еда, магазин, услуги, отдых, образование.

Одной из особенностей финала было наличие среди экспертов детей. Жюри из 10 ребят, куда вошли победитель всероссийских турниров по ментальной арифметике Глеб Фомин, многократная победительница шахматного турнира «Белый слон» Василиса Абросимова, блогер-вайнер Дина Бару, участник телепроекта «Голос. Дети», лауреат первой премии всероссийского конкурса «Московский Соловей» Филин Сергей, выбирали победителя в номинации Open Friendly Kids. Лучшей по мнению детей стала компания «Умничка» из Тюмени. Рафаэль Юсупов и его команда производят более 137 видов инновационного развивающего оборудования для детских садов.

В номинации Open Friendly «Отдых» были представлены развлекательные центры, кинотеатры, боулинги, лазертаги и организаторы квестов. За главный приз в этой номинации боролись: сооснователь и главный вожатый в Содружестве лагерей «Синяя птица» Глеб Байкалов (Новосибирск), представитель детского мини-центра «Я САМ» Лилия Шорина (Железногорск), куратор проекта «Детская судостроительная верфь» Елена Голковская (Москва), основатель музея занимательных наук Эйнштейна Дмитрий Личак (Ярославль) и основатель семейного пространства «ХЛОП-ТОП» Анатолий Гусаров (Санкт-Петербург).  Содружество лагерей «Синяя птица» на протяжении 20 лет организовывает развивающий отдых для детей Новосибирска.

Главный приз отправился в Ярославль вместе с Дмитрием Личаком.

ПАО Банк «ФК Открытие» присоединился к проекту Kid-Friendly в 2018 году. В течение 2019 года  количество friendly-отделений банка составит 227 во всех регионах страны. В 2019 году проект Kid-Friendly и банк «Открытие» приняли решение организовать премию Open Friendly Business и отметить предпринимателей, чей бизнес дружелюбен к детям. Цель премии – мотивировать предпринимателей создавать места с клиентским сервисом высокого уровня для гостей с детьми. Компании kid-friendly размещают на входной двери наклейку «Здесь рады детям», в мобильном приложении на картах организаторов отражаются их адреса.

В специальной номинации банка «Открытие» «Прорыв года» победила семейная компания из подмосковного города Реутов «Hey, Teacher», занимающаяся обучением иностранных языков. По словам заместителя президента-председателя правления банка «Открытие» Надии Черкасовой, победа досталась компании, которая сумела показать высокие результаты, открыв бизнес в 2018 году.

Фото: предоставлено пресс-службой банка

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