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В Черепановском районе началось строительство двух крупных животноводческих комплексов

Сумма инвестиций в эти проекты составит около 9 млрд. рублей.
  • 24/04/2019, 15:35
В Черепановском районе началось строительство двух крупных животноводческих комплексов

В деревнях Листвянка и Огневая Заимка Черепановского района построят два животноводческих комплекса, каждый из которых рассчитан на 3,5 тыс. фуражных коров, сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза.

— В прошлом году наша компания приобрела земли в этом районе, — рассказал Сергей Ляхов, региональный директор по Сибирскому региону ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг». — Именно здесь, в Черепаново, с компактно расположенными землями, мы видим большой сельскохозяйственный потенциал.

Завершить строительство планируется уже в конце 2019 — начале 2020 года, а полностью выйти на проектную мощность – во 2-3 кварталах 2020 года. Молоко с новых черепановских ферм пойдет в переработку на строящийся в с. Пайвино Маслянинского района завод. Здесь будут производить сыр и кисломолочную продукцию.

Сумма инвестиций в эти проекты составит около 9 млрд. рублей.

Фото: pixabay.com, автор- Kapa65

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