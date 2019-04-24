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28 апреля в Новосибирске состоится Engeneration-2019

В рамках фестиваля пройдет региональный отборочный этап Всемирной олимпиады по робототехнике.
  • 24/04/2019, 16:19
28 апреля в Новосибирске состоится Engeneration-2019

28 апреля в Новосибирске состоится Engeneration-2019, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. Это крупнейший фестиваль инженерного творчества в Новосибирской области, в рамках которого проходит региональный отборочный этап Всемирной олимпиады по робототехнике (WRO).

По итогам регионального этапа на Engeneration-2019 девять команд на бесплатной основе отправятся на Всероссийскую робототехническую олимпиаду в июне, победители которой будут представлять нашу страну на Всемирной робототехнической олимпиаде. Мировой этап пройдет осенью 2019 года в Венгрии.

Последние несколько лет ученики «Лиги Роботов» входят в сборную Российской Федерации и показывают достойные результаты на Всемирной олимпиаде по робототехнике. Так, в 2017 году команда «Лига Роботов – Бином» заняла I место в основной старшей категории в Коста-Рике, а в 2018 получила в Таиланде спецприз Juniper Networks’ Engineering Simplicity Honors Award за лучшее и элегантное инженерное решение при создании робота.

Место проведения: ст. м. «Студенческая», Дворец спорта НГТУ (ул. Блюхера, 34).

Фестиваль проводится при поддержке Министерства образования Новосибирской области, департамента образования и департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, Международной ассоциации образовательной и спортивной робототехники (МАСОР) и Университета Иннополис. Организатор – Федеральная сеть секций робототехники «Лига Роботов».

Фото: официальная страница Федеральной сети секций робототехники «Лига Роботов» ВКонтакте

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