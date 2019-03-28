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Новосибирская компания вышла в число лидеров рынка МФО

По величине портфеля займов на начало года компания занимает 34 место среди всех участников рэнкинга.
  • 28/03/2019, 17:29
«Ваш инвестор»

По данным Национального рейтингового агентства, по итогам 4 квартала 2018 года прирост портфеля займов компании «Ваш инвестор» составил 32% (портфель вырос до 444 млн рублей) – это 7 место по России. Рост суммы выданных займов по итогам 4 квартала составил 82% – по этому показателю «Ваш инвестор» занимает в рэнкинге 5 место. Кроме того, согласно исследованию, компания на 13 месте среди МФО сегмента Installments (займы с постепенным погашением в течение определенного периода времени). По величине портфеля займов на 01.01.2019 МКК «Ваш инвестор» занимает 34 место среди всех участников рэнкинга, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ключевой драйвер роста портфеля компании – розничные займы: в структуре портфеля они занимают около 95%. При этом средняя сумма потребительского займа в компании «Ваш инвестор» в прошедшем году составила 182 тыс. рублей, по сегменту бизнеса – 792 тыс. рублей.

В 2018 году компания «Ваш инвестор» открыла свои филиалы в четырех городах – Ростов-на-Дону, Краснодар, Самара и Иркутск. Кроме того, появились территориальные представители компании в Тольятти, Барнауле и Челябинске. Таким образом на текущий момент компания представлена уже в 12 городах России.

— Стремительный рост компании обусловлен, прежде всего, заходом в новые регионы. Решение о развитии филиальной сети было принято на основе анализа спроса на залоговые займы. Мы увидели, что потребность в такой форме кредитования растет как у населения, так и у малого бизнеса. В 2019 году планируем сосредоточиться преимущественно на оттачивании качества внутренних бизнес-процессов, автоматизации и развитии сервиса. При этом по-прежнему большое внимание будем уделять развитию команды, которая за прошедший год закономерно увеличилась практически в 2 раза, — прокомментировал Антон Аксенов, директор по развитию МКК «Ваш инвестор».

ООО МКК «Ваш инвестор» предоставляет займы под залог автотранспорта частным лицам и представителям бизнеса. Услугами компании «Ваш инвестор» с 2013 года уже воспользовались тысячи человек, более 55% из них стали постоянными клиентами. Микрокредитная компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ, является членом Саморегулируемой организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и развитие» (СРО «МиР»).

Фото: пресс-служба компании

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