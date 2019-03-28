Райффайзенбанк выдал предпринимателям Сибири кредитов на 5,8 млрд рублей

Кредитный портфель предприятий малого и микробизнеса в Сибири в 2018 году вырос за год более чем на 20% и составил 4,6 млрд рублей. При этом объем кредитов, выданных предпринимателям в Райффайзенбанке, увеличился на 40% год к году до 5,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Средства клиентов сегмента малый и микро бизнес за год увеличились более чем на 40%, портфель достиг 4 млрд рублей по Сибири в сравнении с началом 2018 года. Объем привлеченных средств предпринимателей возрос более чем в два раза.

В пресс-службе отметили, что рост кредитного портфеля сопровождался существенным ростом заявок от компаний на инвестиционные займы. В объемах выдач их доля составила около 60%. Кроме того, клиентам было интересно «легкое кредитование», когда кредитный лимит открывается автоматически при открытии счета.

— В 2018 году Райффайзенбанк предложил предпринимателям несколько новинок. Так банк начал открывать специальные счета, необходимые для участия в электронных торгах по госзакупкам, предложил представителям бизнеса онлайн-кассу, соответствующую новым требованиям закона. Кроме того, в течение года непрерывно совершенствовался онлайн-банк, мобильное приложение для бизнеса, в дистанционных каналах появлялись новые функции и сервисы, — подчеркнули в пресс-службе.

Отмечается, что число клиентов малого и микробизнеса бизнеса АО «Райффайзенбанк» в Сибири выросло на 18%. Количество открытых счетов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям выросло на 29% по сравнению с прошлым годом.

— Сегодня предприниматели ориентируются прежде всего на скорость и удобство услуг. Чем меньше времени клиент тратит на общение с банком – тем лучше для бизнеса. Мы нацелены именно на такой подход – быть для бизнеса легким банком с высоким уровнем сервиса. Уверен, что этот подход позволит нам и в дальнейшем наращивать объемы бизнеса, — отмечает заместитель начальника управления по малому бизнесу РЦ «Сибирский» Райффайзенбанка Дмитрий Бойко.

Фото: пресс-служба банка