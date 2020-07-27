За полгода самозанятые новосибирцы перечислили в бюджет 12 млн рублей

На учете в налоговых органах Новосибирской области на конец июля 2020 года числится около 17 тысяч плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

— Из них 77% прежде не имели официально зарегистрированный бизнес, 15% прекратили деятельность как индивидуальные предприниматели и зарегистрировались в качестве самозанятых, а 8% являются плательщиками НПД, сохранив статус индивидуальных предпринимателей, — уточнили в управлении.

Отмечается, что сумма перечисленного в бюджет Новосибирской области налога на профессиональный доход за 1 полугодие 2020 года составила 12 млн руб.

В УФНС напомнили, что специальный налоговый режим НПД могут применять физлица и ИП, которые получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования жилого имущества и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. При этом у самозанятого сумма дохода нарастающим итогом в течение года не должна превышать 2,4 млн руб.

— Граждане, которые регистрируются в качестве самозанятых, могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по ставке 4% при расчетах с физическими лицами или 6% при расчетах с ИП и организациями, — пояснили в УФНС.

Фото: pixabay.com, автор- bk_numberone