Новосибирская область — «антилидер» среди регионов округа по летальности от COVID-19.

Общее количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция» в Новосибирской области на 11 июня, — 3960 человек. Летальных исходов за все время — 48, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

— Понижение прошлой недели сменилось повышением показателя летальности в регионе. 11 июня он составляет 1,21%. Повышение незначительное, всего на 0,09%, однако при этом и позиция Новосибирской области в общем рейтинге СФО значительно ухудшилась — теперь регион стал «антилидером» по летальности среди субъектов федерального округа, — говорится в сообщении.

На втором месте — Омская область (1,16%). Наилучшее (нулевое) значение летальности среди субъектов СФО на 11 июня стабильно удерживает Республика Алтай.

В России на сегодняшний день всего 4 региона с нулевой летальностью: помимо Алтая это Сахалинская и Курганская области, а также Ненецкий АО. Сразу за ними — Республика Тыва (0,10%).

А самая высокая летальность от ковид-19 в стране — в республике Дагестан (4,93%).

Отмечается, что общий показатель летальности в СФО за неделю вновь понизился, хотя и очень незначительно (на 0,02%), и составляет 0,85%. При этом общероссийский индекс летальности никак не может опуститься ниже единицы. Наоборот, он повысился за неделю, и на 11 июня равняется 1,3%.

В 15-ти регионах страны показатель летальности превышает общероссийский.

Летальность — показатель, выражающий процентное отношение числа умерших от болезни к общему числу людей, имевших тот же диагноз «коронавирусная инфекция». Роспотребнадзор называет снижение летальности в числе решающих факторов для снятия ограничений в регионах.

Фото: ИЦК