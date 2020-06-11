«Шемрок» откроется, когда снимут все ограничения

Директор одного из самых известных рестопабов Новосибирска «Шемрок», один из 20 амбассадоров Novikov School Никита Мельников о ситуации на рынке и о том, как его рестопабу удастся избежать кризиса:

— Наш проект — рестопаб «Шемрок» — пережил целый ряд кризисов и существует уже 21 год. «Шемрок» открылся в непростой 1998 год, потом пережил кризис 2008 года, затем 2015-го… Так что мы знаем, как поддерживать наш семейный ресторан в трудное время.

Сегодня для всех рестораторов очевиден тот факт, что работать в полную силу заведения смогут только на заключительном этапе снятия ограничений. Но нужно понимать, что мы столкнемся с рядом трудностей. Во-первых, люди еще долго будут опасаться посещать заведения. Во-вторых, мы, конечно же, готовимся к снижению покупательской способности и изменению потребительского спроса гостей. Поэтому открывать «Шемрок» будем в тот момент, когда все ограничения будут сняты. По нашим прогнозам — это конец осени 2020 года.

У нас есть весомые преимущества по сравнению с другими проектами. Мы работаем на собственной площади, а владелец — девелоперская компания «Трево Девелопмент», большая часть активов которой заложена в коммерческой недвижимости. Рестопаб «Шемрок» — наш имиджевый проект, что называется, «для души». Думаю, что 20% выживших к осени игроков ресторанного рынка России будут двух типов: единицы счастливчиков, которые успешно перестроились на доставку и другие форматы и сохранили прибыль, и те, у кого рестораны на собственных площадях и активах.

Мы готовы к тому, что рынок HR в ресторанной индустрии кардинально перестроится. Уже сейчас зарплаты сократились на 50%, а после ухода большинства игроков с рынка очень много хороших специалистов потеряют работу. Поэтому у нас будет возможность собрать сильную конкурентоспособную команду, которая будет гореть идеей и с радостью возьмется за интересный современный проект. Возможно, у «Шемрок» появится доставка, но это будет в дополнение к общей выручке не более чем на 6%. Этот сегмент тоже востребован, но мы не будем надевать розовые очки и думать, что он поможет закрыть все потребности.

Из премиального формата fine dining мы перестроимся на формат casual и честной цены. Это значит, что мы будем предоставлять гостю продукт по адекватной и справедливой цене, он сможет видеть — за что платит. Еще до пандемии даже обеспеченные гости считали свои деньги. И после самоизоляции эта тенденция усилится: увеличится доля среднего сегмента, часть из которого раньше была премиальным. Обеспеченное население меньше всего потеряет в этом кризисе, но и они тоже начнут считать свои деньги — это общая для всех психологическая закономерность.

Осенью «Шемрок» вернется к работе с новым суперпродуктом, который станет отличать его от всех заведений в нашем регионе. Мы будем специализироваться на этом продукте, поэтому у нас он будет лучшим. Скоро у гостей появится ассоциация: если мы идем в «Шемрок», значит, мы идем есть самый вкусный… Что именно — раскрою позднее, после разработки маркетинговой стратегии и запуска анонсирования продукта. Поэтому с нетерпением ждем окончания самоизоляции, чтобы и дальше прославлять гордое имя рестопаба «Шемрок» на всю Сибирь и Россию!

Материал и фото предоставлены Никитой Мельниковым