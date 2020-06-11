«Про нас забыли»

Инициативная группа руководителей и собственников школ и центров бизнес-образования направила губернатору Новосибирской области Андрею Травникову письмо с просьбой разрешить образовательную деятельность и проведение тренингов в малых группах. Его подписали 6 организаций: центр «Харизма» Нелли Власовой (проведение тренингов по бизнесу); директор гастрономической школы «Гастроинкубатор» (обучение кулинаров, поваров и рестораторов) Галина Шеломенцева; «Первая Академия Маркетинга» (курсы по маркетингу и управлению), Ирина Ластовка; музыкальная школа «Виртуозы» (обучение вокалу и игре на музыкальных инструментах), Оксана Ширшова; Академия управления «Эрфольг» (проведение бизнес-тренингов), Светлана Иванова; компания «ТОП-Активити» (обучение юристов), Елена Жилина.

— На фоне повсеместного открытия предприятий и снятия мер самоизоляции про нас как будто забыли, — говорит основатель и директор «Первой Академии Маркетинга» Ирина Ластовка. — А ведь мы осуществляем важную функцию для предпринимательства — обучаем маркетингу и бизнесу, тем самым помогая оставаться на плаву и выживать в кризис.

На сегодняшний день в Новосибирске не существует ассоциации, представляющей интересы организаций, осуществляющих образовательную деятельность для взрослых. Как данность — ни один из управляющих органов не печется об их выживании, в отличие от HoReCa, салонов красоты и других организаций, помощь которым была оказана в кризис. Поэтому инициативная группа обратилась за поддержкой к Наталье Пинигиной, руководителю Центра антикризисной поддержки предпринимателей НО «ОПОРА России».

— В это непростое время многие новосибирцы стали менять профессию, получать новые навыки и менять работу. А кто-то повышает квалификацию, чтобы не попасть под сокращение, когда бизнес будет снижать издержки и избавляться от менее квалифицированных кадров. Мы обучаем поваров, кулинаров, и в последнее время, даже несмотря на кризис, эти профессии очень востребованы. Поэтому нашу деятельность нужно восстановить, чтобы помочь людям, — объясняет важность организаций по повышению квалификации Галина Шеломенцева, директор гастрономической школы «Гастроинкубатор».

На сегодняшний день в Новосибирской области действует запрет на деятельность организаций, осуществляющих дополнительное образование. Также запрещено проведение конференций, однодневных тренингов и иных мероприятий, где собирается большое количество людей.

— Наши программы обучения и развития направлены на предпринимателей, которые создают рабочие места и оплачивают налоги. В этой отрасли задействованы десятки компаний и обучаются через них несколько тысяч предпринимателей. Обучение помогает им находить клиентов, контрагентов и организовывать партнерства, развивающие предпринимательство в Российской Федерации. Длительная отмена всех бизнес-мероприятий весьма негативно скажется на «деловом и предпринимательском климате», увеличит число банкротств организаций и предпринимателей, сократит рабочие места как у самих организаторов, так и у участников данных событий, — подтверждает необходимость открытия компаний, осуществляющих обучение и повышение квалификации для взрослых, Анна Власова, директор центра бизнес-мастерства «Харизма».

По данным 2ГИС, в Новосибирске 373 компании, осуществляющих деятельность в сфере дополнительного образования. В их числе и государственные организации. Также в справочнике числятся 255 компаний, которые проводят бизнес-тренинги. Данные цифры говорят о том, что рынок обучения взрослых достаточно велик и эти услуги востребованы у населения

— В нашей сфере коллеги общаются неактивно, не было повода объединиться. Но сегодняшняя ситуация показала актуальность создания федерации. Помимо письма мы занялись организацией ассоциации обучающих центров, куда будем активно привлекать коллег и сотрудничать с органами власти — как с точки зрения лоббирования наших интересов, так и в сотрудничестве с профильными комитетами и помощи им с нашей стороны, — резюмировала Ирина Ластовка.

В качестве варианта выхода отрасли с карантина инициативная группа предложили следующие меры:

ежедневный «входной фильтр» с замером температуры у сотрудников и обучающихся;

влажная уборка каждые два часа;

проветривание и обеззараживание с помощью бактерицидных ламп;

регулирование последовательности потоков обучающихся;

организация условий для обработки рук для обучающихся;

рассадка на расстоянии не менее 1 метра;

работа всего персонала в СИЗ.

Представители общественных организаций отмечают, что в Москве их коллеги получили возможность работать (с соблюдением вышеперечисленных противоэпидемиологических мер) с 8 июня. В Новосибирске они просят разрешить выход с карантина с 15 июня.

На момент публикации материала ответ из правительства региона инициативная группа еще не получила.

Фото из личного архива Галины Шеломенцевой