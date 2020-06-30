Новосибирская область будет защищать 18 проектов развития сельских территорий

Заявочная документация от региона направлена в Минсельхоз России на конкурсный отбор проектов, реализуемых в рамках ВЦП «Современный облик сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», сообщили в пресс-службе регионального минсельхоза. На реализацию заявленных 18 проектов в 2021 году региону понадобится 1,8 млрд. рублей, из которых 1,7 млрд. планируется привлечь из федерального бюджета.

Напомним, что государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» была утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696. По поручению Президента России В.В. Путина заявка на 2021 год подаётся с учетом уровня софинансирования из регионального бюджета всего 4% — такого же, как для национальных проектов (для сравнения в 2020 году уровень софинансирования составлял 22%).

Для конкурсного отбора Новосибирская область представила 18 проектов в 13 районах области.

Баганский район, село Баган: строительство плавательного бассейна, реконструкция легкоатлетического манежа стадиона ДЮСШ, капитальный ремонт здания культурно-досугового центра.

Венгеровский район, село Венгерово: реконструкция системы водоснабжения по нескольким улицам, строительство электрических сетей с установкой дополнительных КТПН.

Каргатский район, город Каргат: строительство газовой котельной, тепловых и водопроводных сетей, капитальный ремонт физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом, приобретение новой автомобильной техники для нужд «Комплексного центра социального обслуживания населения» и ДСЮШ «Атлант».

Краснозерский район, село Колыбелька: капитальный ремонт водопроводных сетей.

Куйбышевский район, поселок Заречный: строительство газопровода высокого и низкого давления, капитальный ремонт сельского дома культуры.

Кыштовский район, село Кыштовка: капитальный ремонт здания средней школы.

Мошковский район, поселок Октябрьский: строительство блочно-модульной котельной.

Черепановский район, станция Безменово: реконструкция системы водоснабжения, реконструкция и строительство пристройки к зданию средней школы, монтаж уличного освещения.

Искитимский район: село Улыбино — капитальный ремонт здания спорткомплекса и здания сельского дома культуры; село Преображенка — капитальный ремонт зданий детского сада и средней школы, ремонт фасада и зрительного зала Дома культуры, строительство станции водоподготовки.

От ряда районов области на конкурсный отбор представлено по два и даже три проекта.

Купинский район (2 проекта). Первый проект реализуется на территории нескольких населенных пунктов: село Новоселье — строительство модульной установки водоподготовки, деревня Киргинцево — строительство водозаборной скважины с модульной установкой, село Стеклянное — реконструкция системы водоснабжения по нескольким улицам, поселок Советский — капитальный ремонт кровли в здании средней школы, а также ремонт кровли и замена окон в здании детского сада «Березка». Второй проект – на территории деревни Тюменка: строительство водозаборной скважины с модульной станцией водоподготовки.

Маслянинский район (2 проекта). Рабочий поселок Маслянино — капитальный ремонт стадиона, реконструкция водопровода (вторая очередь), строительство распределительных газопроводов по ряду улиц (несколько этапов); село Пеньково — реконструкция системы водоснабжения (строительство модульной установки водоподготовки, реконструкция существующего водопровода и строительство нового); село Пайвино — строительство распределительных газовых сетей, строительство модульной газовой котельной для Пайвинской школы и Пайвинского детского сада; строительство очистных сооружений и модульных установок водоподготовки в деревнях Прямское и Петропавловка. Второй проект района реализуется в селе Борково: здесь планируется строительство очистных сооружений (модульной установки водоподготовки) и приобретение оборудования для ФАП.

Сузунский район (2 проекта). Рабочий поселок Сузун: строительство здания начальной школы на 400 мест при «Сузунской СОШ № 2», капитальный ремонт здания Районного дома культуры, реконструкция стадиона спортивно-оздоровительного центра, приобретение микроавтобусов для перевозки детей в «Сузунскую ДЮСШ» и в МКУ «Спортивно-оздоровительный центр», автобуса на 30 мест — для нужд культурно-досугового объединения. Село Бобровка: капитальный ремонт дома культуры, капитальный ремонт фасада здания «Бобровского детского сада», приобретение автомобиля для перевозки детей в «Бобровскую СОШ», приобретение санитарного автомобиля для Бобровской участковой больницы.

Тогучинский район (3 проекта). Село Березиково — капитальный ремонт здания сельского дома культуры, строительство многофункциональной спортивной площадки «Тогучинской спортивной школы»; станция Курундус — реконструкция водопровода, капитальный ремонт здания сельского дома культуры; село Завьялово — реконструкция водопровода, капитальный ремонт досугового объекта, строительство многофункциональной спортивной площадки; капитальный ремонт досуговых объектов в селах Новоабышево и Доронино. Село Репьево — реконструкция поселкового водопровода (первая и вторая очереди), капитальный ремонт сельского дома культуры; село Льниха — капитальный ремонт сельского дома культуры. Город Тогучин — строительство трансформаторной подстанции и воздушных линий электропередачи по нескольким улицам, приобретение автобусов для нужд учреждений культуры «Городской КДЦ» и «Тогучинский КДЦ».

Фото: pixabay.com, автор- vitalikcitrus940