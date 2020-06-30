Старые концессии сдерживают новую

— Мы не отказываемся от планов по заключению с ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) нового концессионного соглашения. Но сегодня для нас главное — четко и правильно расторгнуть действующие соглашения, с учетом интересов всех действующих сторон, — заявил на пресс-конференции в ТАСС начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

По его словам, сейчас рано говорить о суммах инвестиций в рамках большой концессии, а также сроках ее реализации, но подчеркнул, что это будет «договоренность с основным партнером мэрии Новосибирска на рынке теплоснабжения города».

— Когда готовили малые концессии, были другие задачи, — на встрече с общественниками в конце 2019 года объяснял ситуацию гендиректор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Андрей Колмаков. — Надо было выполнить закон о теплоснабжении. После изменения собственника СГК (в 2018 году), инвестор увидел, что не нужно проводить эти мероприятия.

Напомним, два концессионных соглашения в отношении объектов теплоснабжения города были заключены между мэрией Новосибирска и ОАО «Сибэко» в августе 2017 года. Концессионер обязывался в течении 6 лет провести реконструкцию ряда муниципальных теплосетей, котельных и ЦТП. Суммарный объем инвестиций закладывался в размере 655 млн рублей. Выездная проверка департамента промышленности и МУП «Энергия», проведенная в 2018 году, показала, что задачи, поставленные в рамках концессии на год, компания не выполнила.

Большая концессия предполагает передачу ООО «Сибирская генерирующая компания» всех муниципальных теплосетей Новосибирска. В ценах конца 2019 года объем инвестиций СГК в концессионное соглашение анонсировался в сумме 4,5 млрд рублей, срок действия договора — 10 лет.

Фото ТАСС Новосибирск