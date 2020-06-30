По корректировкам в Конституцию проголосовали более 20% новосибирцев

— С 25 июня в Новосибирской области в штатном режиме работают 2012 участковых комиссий. На вечер 28 июня проголосовали 465 тысяч человек или 21,6% от общего числа участников голосования, — отметила на пресс-конференции в ТАСС председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Как и при стандартном голосовании, в конституционном более активно свою жизненную позицию выражают жители сельских районов. В некоторых из них на участки пришли более 50% от числа участников голосования.

— Жители Новосибирска отличаются длинной раскачкой на участие, поэтому на 28 июня явка составила около 10%, но уже к вечеру 29 июня она начала повышаться. К 1 июля горожане также примут активное участие в голосовании, — уверена Благо.

На мобильных избирательных участках с 25 июня бюллетени заполнили 20% от всего количества проголосовавших граждан. Вне помещений проголосовали от 15 до 20% (в зависимости от населенного пункта) или около 98 тысяч человек. Ольга Благо объясняет это действующими в регионе ограничениями и санитарно-эпидемиологической ситуацией в связи с коронавирусом.

Как таковых нарушений при голосовании по поправкам в Конституцию в Новосибирской области пока не зарегистрировано. Около 800 обращений, поступивших на «горячую линию» облизбиркома, касались консультативных вопросов, связанных с тем, можно ли голосовать во дворах, не опасно ли из-за пандемии пускать в квартиры волонтеров и т.д.

— 1 июля выездное голосование во дворах уже не предусмотрено. Проголосовать по поправкам можно будет либо на участке, либо подать заявку для голосования на дому, — подчеркивает председатель облизбиркома.

По ее словам, пока случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди представителей участковых комиссий в регионе не зарегистрировано.

Кстати, комментируя сам принцип растянутого во времени голосования, председатель облизбиркома Новосибирской области отмечает, что это обусловлено только сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой.

— Нужно ли этот принцип использовать в будущих избирательных кампаниях, я сказать не готова. Особого эффекта, кроме как обеспечения безопасности голосования, растягивание во времени не дает, — говорит Благо.

Фото со страницы Облизбиркома Новосибирской области Вконтакте