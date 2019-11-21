Новосибирская область готова к работе с Китаем

Новосибирская область вошла в ТОП-10 рейтинга коммуникационной готовности регионов Российской Федерации к работе с Китаем, об этом говорится в исследовании, проведенном коммуникационной группой iMARS. Рейтинг был представлен в рамках круглого стола в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Отмечается, что рейтинг призван продемонстрировать насколько регионы готовы в коммуникационном плане к приходу китайских инвесторов, как и с помощью каких инструментов продвигают экспорт.

Для анализа коммуникационной готовности регионов к работе с Китаем создатель и оператор рейтинга (коммуникационная группа iMARS) определил необходимые коммуникационные инструменты, и составил ранжированную таблицу, в которой регионы распределены по уровню готовности к работе с китайской стороной.

Методика рейтинга основывалась на собственной практике iMARS по сопровождению проектов в Китае, на отдельных этапах привлекались эксперты из ведущих исследовательских компаний. При построении рейтинга показатели были разделены на четыре категории:

Государство – коммуникационная готовность государственных региональных институтов развития, отвечающих за обеспечение коммуникационной поддержки региона в Китае Бизнес – активность регионального бизнеса в Китае СМИ – активность региона в СМИ Китая Digital – активность в социальных сетях Китая

Фото: pixabay.com, автор- moerschy