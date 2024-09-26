Новосибирская область готовится принять один из крупнейших международных турниров по киокусинкай

С 5 по 6 октября в Новосибирской области пройдет серия турниров по киокусинкай, в числе которых масштабные международные соревнования «32-й мемориал Андрея Якутова».

— Всеми структурами была проделана большая работа, чтобы сделать эти соревнования настоящим спортивным праздником для жителей и гостей региона, а также способствовали популяризации этого замечательного вида спорта, — рассказала Валентина Дудникова, заместитель губернатора, на заседании оргкомитета турнира.

В этом году участников будет более тысячи.

Как отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, на турнир приедут спортсмены не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Например, Грузии, Пакистана, Афганистана, Ирана.

Ранее редакция сообщала о том, что кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирск.