Новосибирская область готовится принять один из крупнейших международных турниров по киокусинкай

С 5 по 6 октября в Новосибирской области пройдет серия турниров по киокусинкай, в числе которых масштабные международные соревнования «32-й мемориал Андрея Якутова».
— Всеми структурами была проделана большая работа, чтобы сделать эти соревнования настоящим спортивным праздником для жителей и гостей региона, а также способствовали популяризации этого замечательного вида спорта, — рассказала Валентина Дудникова, заместитель губернатора, на заседании оргкомитета турнира.
В этом году участников будет более тысячи.
Как отметил министр физической культуры и спорта Сергей Ахапов, на турнир приедут спортсмены не только из разных регионов России, но и из-за рубежа. Например, Грузии, Пакистана, Афганистана, Ирана.
Ранее редакция сообщала о том, что кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирск.
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