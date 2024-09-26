На территории Новосибирска введут туристический налог

В Новосибирске планируют ввести туристический налог. Соответствующий проект решения горсовета опубликован на официальном сайте мэрии. Ожидается, что новый налог начнет действовать с 1 января 2025 года. В 2025 году ставка налога составит 1%, в 2026 — 2%, в 2027—3%, в 2028 — 4%, а с 2029 — 5% от налогооблагаемой базы, отмечается в документе.

В решении также прописаны категории граждан, с которых не будет взиматься туристический налог: жители региона, многодетные, участники СВО и члены их семей.

Руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» Сергей Михайлов напомнил, что в экспериментальном режиме курортный сбор действует в нескольких регионах России. К примеру, на Алтае, в Крыму, Краснодарском крае, Санкт-Петербурге, и и.д. и варьируется от 50 до 100 рублей. С 2025 года там также планируют ввести туристический налог.

— На мой взгляд, ключевой вопрос как будет организовано взимание этого налога и куда он будет расходоваться. Если все будет просто и прозрачно, то большую часть негатива от введения нового налога удастся избежать, — комментирует Михайлов. — Курортный сбор существует во многих странах мира и было понятно, что рано или поздно он появится у нас. В среднем в день туристы платят в средствах размещения около 1 доллара.

По его словам, большую часть турпотока в Новосибирск сегодня составляет деловой сегмент, поэтому туристический налог будет просто включаться в командировочные расходы. Однако, собеседник редакции не исключил, что «серый» сектор размещения туристов получит преимущества.

— Те, кто сдают квартиры посуточно, не будут платить налог, а значит смогут предложить туристам более низкие цены, — комментирует Сергей Михайлов. —Кроме того, нужно проводить работу среди туристов, чтобы снизить негатив от дополнительного сбора. Обычно люди бронируют гостиницы онлайн, а туристический налог придется платить при заселении в кассу в месте проживания. Мы как профильный комитет «Опоры России» будем над этим работать, но нужна и поддержка органов власти.

Напомним, в Алтайском крае в 2023 году за счет курортного сбора в бюджет региона поступило 54,4 млн рублей. Не меньшую сумму правительство края рассчитывает получить в 2024. Средства направляются на благоустройство популярных у туристов мест, реставрацию памятников архитектуры и т.д. При этом на путешественника, который не заплатил курортный сбор, могут наложит штраф. В Алтайском и Краснодарском краях от варьируется от 500 до 2000 рублей, в Ставрополье — 3500 — 4000 рублей, в Санкт-Петербурге — до 5000 рублей.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, с начала 2024 года Новосибирскую область посетило 1.6 млн туристов. В среднем ночь в гостинице города сейчас обходится туристу в 5700 рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что на новосибирские предприятия поехали туристы из других регионов.