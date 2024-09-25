Кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске

В последние выходные сентября в Новосибирске пройдет Кубок губернатора по бильярдному спорту.
— Ожидается рекордное количество муниципальных районов Новосибирской области. 29 районов сыграют по дисциплине Свободная пирамида в парном формате (2х2), — сообщили в пресс-службе Федерации бильярдного спорта Новосибирской области.
Мероприятие посвящено 87-летию образования Новосибирской области.
Напомним, этой осенью, в ноябре Новосибирская область готовится принять чемпионат мира по бильярдному спорту. Сильнейшие игроки планеты будут вести борьбу в дисциплине «пирамида – командные соревнования».
— В этом десятилетии это первый турнир в командном зачете. За одним столом будут соревноваться команды участников в формате «два на два», — отмечают в федерации.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту.
Фото freepik, автор: freepik
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