Кубок губернатора по бильярдному спорту пройдет в Новосибирске

В последние выходные сентября в Новосибирске пройдет Кубок губернатора по бильярдному спорту.

— Ожидается рекордное количество муниципальных районов Новосибирской области. 29 районов сыграют по дисциплине Свободная пирамида в парном формате (2х2), — сообщили в пресс-службе Федерации бильярдного спорта Новосибирской области.

Мероприятие посвящено 87-летию образования Новосибирской области.

Напомним, этой осенью, в ноябре Новосибирская область готовится принять чемпионат мира по бильярдному спорту. Сильнейшие игроки планеты будут вести борьбу в дисциплине «пирамида – командные соревнования».

— В этом десятилетии это первый турнир в командном зачете. За одним столом будут соревноваться команды участников в формате «два на два», — отмечают в федерации.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцам предложили придумать маскота для чемпионата мира по бильярдному спорту.