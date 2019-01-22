Новосибирская область и Беларусь оценят разработки в экологичном градостроительстве

Представители министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области во главе с министром Андреем Даниленко провели встречи с коллегами из профильных министерств Республики Беларусь. Деловые встречи состоялись в г. Минске 22 января в рамках визита делегации нашего региона в Беларусь, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В ходе переговоров с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Андреем Худыком были рассмотрены перспективы развития взаимодействия между профильными природоохранными ведомствами в области охраны окружающей среды и рационального природопользования. Стороны обсудили вопросы охраны атмосферного воздуха, регулирования обращения с отходами, баланса экологии и развития бизнеса, экологического воспитания и просвещения. Особое внимание участники встречи уделили новым подходам в экологичном градостроительстве.

Отмечается, что руководители ведомств отметили заинтересованность в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и договорились о проведении еще одной встречи по обсуждению актуальных вопросов и обмена опытом.

Кроме того, Андрей Даниленко встретился с Министром лесного хозяйства Республики Беларусь Виталием Дрожжа. Стороны ознакомились с опытом работы предприятий лесопромышленного комплекса и обсудили вопросы эффективного сотрудничества в решении задач по воспроизводству лесов, заготовки и переработки древесины, многоцелевому лесопользованию.

Официальная делегация Новосибирской области работает в Республике Беларусь с 22 по 24 января. Делегацию возглавил Губернатор Андрей Травников. В ее состав вошли члены Правительства Новосибирской области, представители руководства Сибирского отделения Российской академии наук и научных институтов СО РАН, руководители ведущих вузов и предприятий Новосибирской области, представители учреждений культуры и общественных организаций.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области